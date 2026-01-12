En esta noticia Los 3 riesgos que corre hoy la economía argentina, según Artana

El gobierno de Javier Milei proyecta en el Presupuesto 2026 un crecimiento de la actividad del 5%, impulsado por la inversión y las exportaciones.

El programa económico busca que el crecimiento sea a través de las exportaciones y la inversión, que tienen un peso en el PBI del 30%, y no por medio del consumo privado, que alcanzaba el 70%.

Sobre esto opinó el economista Daniel Artana, quien analizó la situación económica actual de la Argentina y identificó los tres grandes riesgos que enfrenta Javier Milei.

Los 3 riesgos que corre hoy la economía argentina, según Artana

En una entrevista con Ahora Play, el economista jefe de Fiel fue consultado sobre cuáles son los riesgos que hoy puede tener la economía argentina.

El especialista planteó que “los riesgos que corre hoy la economía argentina” son los mismos “que hemos tenido en el pasado y que han complicado a gobiernos de distintos signos”.

Sequía

“Primero, la sequía. La sequía lo complicó a Macri en el 2018, la complicó a Cristina en el 2012 y lo complicó al gobierno de Alberto Fernández / Massa en el 2023″, indicó.

“El riesgo de sequía parecería hoy bajo. Entonces, sequías de esa magnitud que te quitan 10-15 mil millones de dólares de exportaciones... es un shock macroeconómico. De repente te están faltando, la gente hace la cuenta que vas a tener 10-15 mil millones de dólares menos y la gente ya sabe lo que tiene que hacer en la Argentina. Entonces te complica: crisis macroeconómica, recesión, salto del tipo de cambio, aceleración de la inflación”, agregó.

Caída de los precios de exportación

En segundo lugar, Artana mencionó como riesgo que se te derrumben los precios de exportación, algo que ha pasado otras veces en la historia.

“Hoy la soja está relativamente baja, ha rebotado un poco. El riesgo lo tenés con el petróleo, pero es uno mucho más acotado. Hay proyecciones de petróleo a 50 dólares o a menos. Ya este año la caída en el precio del petróleo nos debe haber costado unos 3.000 millones de dólares de exportación. Bueno, pero como el sector viene creciendo mucho en volumen, las exportaciones igual crecieron", explicó.

Y advirtió: “Capaz que el año que viene no crecen si sigue cayendo el precio porque el volumen sigue aumentando, pero no parecería que tiene la entidad de una sequía”.

Shuterstock

Que se termine la ayuda de EE.UU.

Para concluir, el especialista remarcó un último riesgo que no cree que vaya a ocurrir, pero que podría pasar: “Que mañana el gobierno americano diga ‘te corto la ayuda que te di’".

“¿Y ahí qué te parece que pasaría? Digo, para imaginar escenarios... Yo no veo ninguna de esas cosas, te digo, con suficiente entidad macroeconómica. Creo que la economía va a andar razonablemente bien, otra vez, en la general. Después, cómo le va a cada uno, es un poquito más de heterogeneidad”, concluyó.