Jornada negra en Wall Street: Mercado Libre cayó 10%, y pierde casi la mitad de valor en el año

Efecto demoledor sobre las cotizaciones de acciones en los EE.UU. tuvieron las definiciones del martes del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien anticipó que continuará aumentando las tasas de interés hasta que haya una "clara y convincente" evidencia de que la inflación comience a caer de forma sostenida.

Se derrumba Wall Street porque la Fed advirtió qué hará si la inflación no baja pronto



Dólar blue: aumentarán las comisiones de compra y venta

Recesión

Los bancos de inversión ratificaron sus pronósticos de una recesión hacia fines de este año y generó una caída en los índices en Wall Street.

Las acciones tecnológicas son las que más están sufriendo la baja actual del mercado. Por esa razón, Mercado Libre cayó 10,1% ayer, pérdida que se acumula al rojo de 23% que marca en el mes y de 44% en lo que transcurre de2022 . Supera al derrumbe del Bitcoin a u$s 29.097: ayer cayó 3,6%, viene 23% abajo en el mes y 38% menos este año.

Knock out

Ese impacto se explica porque la suba de las tasas de interés golpea a las acciones tecnológicas y en especial a las de crecimiento. Pero el traspié de Mercado Libre superó, incluso, a la caída del Nasdaq, de 5,4% ayer, 7,6% en lo que va del mes y 27% en lo que va del año.

El Dow Jones sufrió ayer una merma de 3,6% y viene con un quebranto de 4,5% en el mes y de 13% en el año. Mientras tanto, el S&P perdió ayer 4,4%, viene con 5,2% abajo en el mes y 17,8% menos en 2022.

Mala racha

MELI no fue la única acción argentina con mala performance en Wall Street, ya que Despegar -otra tecnológica- sufrió una merma del 6,3%. YPF perdió 4,9%; Cresud, 3,8%; y Telecom, 3,5 por ciento. Mientras tanto, el bono Global 30, el que más se usa para hacer contado con liquidación y el dólar Bolsa, terminó 1,1% abajo. Los mercados locales no operaron por el Censo.

El riesgo país de la Argentina siguió escalando, y cerró a 1946 puntos, otra vez poniéndose en carrera hacia la barrera psicológica de 2000 puntos.

"La tendencia que veníamos viendo positiva de la última semana de los ADR se revirtió en esta rueda, empujados por la caída generalizada de Wall Street, generada principalmente por el aumento de costos, que viene afectando a muchas compañías. Las declaraciones de Powell no fueron bien recibidas por el mercado y el miedo a mayores subas de tasas se viene descontando en los precios", comenta Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.