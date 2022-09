Irán por residentes en el exterior con fuertes gastos que pagan con "dólar tarjeta"

Mientras el gabinete económico analiza de qué forma poder implementar el dólar Qatar, lo que equivaldría a un nuevo cepo para las compras con tarjeta en el exterior, descubrió con ese medio de pagos una olla a presión por dónde se fugan muchos de los dólares de las reservas del Banco Central.

Dólar tarjeta

De los u$s 394 millones que se consumieron en julio con dólar tarjeta, última cifra oficial del BCRA, una parte se fue por residentes argentinos en el exterior, en especial por quienes se fueron a vivir a Uruguay, como es el caso de muchos dueños de empresas.

"Compran autos en cuotas de u$s 4000; por u$s 30.000 te compras un Mercedes Benz, y todo lo hacen con nuestro dólar tarjeta. No es ilegal, ya que no hay ninguna reglamentación que lo prohíba, pero deberíamos ponerla, porque en caso contrario, lo único que nos falta es ponernos la nariz roja de payaso y nos sacan los dólares de las reservas para cualquier cosa", aseguran en el Gabinete.

Si bien podría creerse que nadie tiene un cupo tan alto para gastar con tarjeta, u$s 4000 equivalen a $ 1 millón a valor de dólar tarjeta, y los involucrados tienen sueldos de $ 3 millones por mes, con lo cual fácilmente tienen un cupo de entre $ 2 y $ 4 millones para "tarjetear" mensualmente.

Conducta global

En el Gobierno no sólo detectaron casos de argentinos residentes en Uruguay que pagan todos los meses las expensas y los servicios de luz, gas y agua, que son muy caros, con dólar tarjeta, sino que pasa en todo el mundo.

Como crecientemente más argentinos se fueron a vivir a otros países, hay casos de quienes tienen residencia en Suiza, en los Estados Unidos o en otros países que también usan este mecanismo. Por lo general, se trata siempre de casos que siguen teniendo algún ingreso en la Argentina, por eso siguen teniendo límites grandes en sus tarjetas para consumir.

Residencia fiscal

Al no tener residencia fiscal en la Argentina, ciertamente no podrían pedir luego la devolución del 45% de retención de AFIP por Ganancias o Bienes Personales, pero distinto sería el caso si la tarjeta es corporativa, a nombre de una de sus empresas. De hacer esa maniobra, el dólar tarjeta les quedaría en el oficial de $ 150 más el 30% de impuesto País, por lo que sería un dólar de 195 pesos.

De todas formas, aunque no utilicen el año que viene la retención, el dólar tarjeta de $ 263 sigue siendo conveniente frente a los $ 277 del blue, los $ 294 del MEP y ni qué hablar de los $ 301 del contado con liquidación, que el viernes superó la barrera de los $ 300, con muy alto volumen negociado de la mano de la liquidación de la soja.

Sin embargo, en el equipo económico son conscientes de que, aunque el tipo de cambio del dólar tarjeta fuese igual al de los dólares libres, también les convendría gastar con la tarjeta argentina, porque de ese modo exteriorizan sus ingresos, que es el deseo de la mayoría de quienes se fueron a vivir a otras latitudes.