Inversiones en Cedear: qué acciones pagan dividendos y conviene comprar hoy para obtener dólares

Con el dólar estable, las acciones que pagan dividendos en EE.UU. toman mayor protagonismo.

Los analistas ven valor en este tipo de compañías, aunque se tornan selectivos en cuanto a la incorporación de estos papeles en las carteras. Cuáles son las acciones en EE.UU. que distribuyen dividendos en octubre y que recomiendan los analistas.

Cedear que pagan dividendos

El tipo de cambio en Argentina sigue estable, cayendo 17% desde los máximos previos, a la vez que la brecha se ubica debajo del 20%.

Bajo este panorama, a los inversores locales les puede resultar interesante poder posicionarse en acciones que distribuyan dividendos y de esta manera poder hacerse de más dólares.

En ese sentido, seleccionar papeles que pagan dividendos de manera periódica podría ser una alternativa interesante para llevar a cabo dicha estrategia.

Durante la primera quincena de octubre grandes compañías de EEUU distribuyen sus dividendos.

Entre ellos se encuentran State Street, Cisco, Comcast, JP Morgan, Marsh McLennan, Mastercard, Dollar General, Accenture, Oracle, Verizon, General Dinamics, Abbott Labs, Freeport McMoran, entre otros.

Estas compañías pagan dividendos con un dividend yield que ronda entre 0,3% y hasta 7%.

Yendo a la segunda quincena de octubre, las compañías que pagan diviendos son EOG Resources, Colgate, CVS Health, Lowes y Texas Instruments entre las empresas mas conocidas.

El dividend yield con el que operan estas compañías se encuentra entre 0,8% y 3%

El pago de dividendos es la forma más común en que una empresa reparte los beneficios a sus accionistas y se trata de una individual de cada compañía.

No todas las compañías distribuyen dividendos ya que algunas de ellas pueden optar por reinvertir el beneficio que obtienen dentro del propio negocio, mientras que otras empresas deciden entregárselo a sus accionistas.

Por otro lado, la periodicidad de pago también es una política de cada compañías, del mismo modo que el dividend yield que deciden pagarle a sus socios.

Lo cierto es que no todas las compañías deciden devolver la ganancia a sus accionistas ya que no todas ganan dinero y además, no todas las compañías están en la misma fase de maduración de su negocio como para retribuir el flujo a los accionistas.

Las compañías que distribuyen ganancias en general son aquellas que cuentan ya con un negocio sólido y estable.

Cuando el negocio de la compañía está en fase de crecimiento, generalmente las mismas deciden reinvertir el flujo que generó el negocio en nuevos (o los mismos) proyectos de la empresa.

Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, explicó que, por lo general, las empresas que distribuyen dividendos son aquellas con negocios maduros, ganancias estables y un historial de devolución de las mismas a sus accionistas.

"Estas compañías suelen ser de las industrias financiera, energética, servicios públicos, productos básicos de consumo, telecomunicaciones y bienes raíces. Las acciones que pagan dividendos tienden a ser menos volátiles que aquellas que no lo hacen. Además, un flujo de dividendos estable y confiable puede marcar la diferencia en los rendimientos de las carteras, proporcionando ingresos incluso en mercados inestables", detalló.



Por lo general, las compañas listadas como Cedear tienen políticas de dividendos establecidas, pagando regularmente a sus accionistas.

Lo interesante para los inversores en la bolsa local es que los dividendos de los Cedear se abonan en dólares.

Por ello, el inversor que apuesta al Cedear de compañías que pagan dividendos, además de ganar por la apreciación de la acción, también apuesta al cobro de dólares mediante los dividendos.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria explicó que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", comentó Castro.

Además, agregó que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, remarcaron que "las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo".

El Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

"Algunos ejemplos son Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), como algunos de nuestros favoritos para pagar dividendos y que están dentro de nuestro portafolio recomendado de Cedear", dijo Castro.

El rally en las acciones

Si bien esta estrategia luce atractiva, es un momento desafiante para incorporar acciones en las carteras.

Los principales índices operan en máximos históricos y con fuertes ganancias este año.

El S&P500 sube 20%, mientras que el Nasdaq gana 18%. Más retrasado se encuentra el Dow Jones, con una suba del 12%.

El rally de este año colocó al precio de las acciones en niveles elevados, dejándolas en valores de sobrevaluación.

Tomando un índice ponderado de las acciones del sector tecnológico, y contemplando sus principales ratios, se puede observar que dicha valuación se ubica en el valor mas alto desde el año 2001, momento en el que las compañías estaban cayendo con fuerza tras el estallido de la burbuja puntocom.

De hecho, el índice de promedio de las valuaciones del sector tecnológico (que mide varios ratios de valuación a la vez), se ubica en niveles cercanos a 3 puntos, cuando el valor más alto llegó a ubicarse apenas por encima de 4 puntos.

Todo esto refleja que las valuaciones de dicho sector se encuentran en niveles elevados, lo cual es un riesgo para el mercado en general ya que las tecnológicas ocupan una importante ponderación en los índices, en particular en el S&P500.

Uno de los ratios de valuación más popularmente utilizados es el P/E y el P/E Forward.

En ambos casos se puede evidenciar que el S&P500 se encuentra también en niveles por encima de sus promedios históricos.

El Trailing P/E ratio a 12 meses se encuentra operando en 26 veces ganancias, cuando el promedio a 5 años es de 14 y el promedio a 10 años se ubica en niveles de 21 veces ganancia, según datos de FactSet.

Por su parte, el ratio P/E forward a 12 meses se ubica en 21 veces ganancia, cuando el promedio de 5 años es de 19,5 veces ganancia y el promedio a 10 años es de 18 veces ganancias.

Además, se ubica cerca de los máximos históricos alcanzados en 2021 de 23 veces ganancia.

En otras palabras, las valuaciones de las acciones en el S&P500 también se ubican en valores elevados en términos históricos.

Diego Martínez Burzaco advirtió que el mercado tiene valuaciones muy exigentes en todos los ámbitos.

"En el ámbito de tecnología, claramente que hay valuaciones elevadas. En el ámbito de consumo básico, empresas como Walmart, Coca-Cola, McDonald's tienen múltiplos muy exigentes de price to earnings, por ejemplo", advirtió.

En cuanto a la estrategia, Martínez Burzaco considera que es momento de posicionarse en activos anticíclicos, como por ejemplo algo de oro, mineras de oro, acciones de baja capitalización, etc.

"El índice Russell 2000 de baja capitalización (IWM), tiene Cedear y puede ser una buena alternativa. Este tip de acciones son más sensibles a bajas de las tasas de interés. El sector salud me parece que está en términos de crecimiento y no está sobrevalorado como otros", detalló.

Los analistas de Consur Investments advierten que las valuaciones de las acciones se encuentran en niveles elevados, por lo que recomiendan cautela.

"Las acciones estadounidenses cotizan con valuaciones elevadas, en el marco de lo que parecería un problema de expectativas. Es que no sería necesario que la economía desacelere marcadamente o que las ganancias corporativas se contraigan para que la realidad decepcione respecto del futuro que los precios del equity descuentan", dijeron.

En ese sentido, explicaron que, con un crecimiento previsto para las ganancias por acción en 2025 del 15% para el S&P 500, y una valuación de algo más de 21 veces esas ganancias, posicionarse para un escenario mucho mejor al asumido por los precios luce como una apuesta con una mala relación retorno-riesgo.

"Por este motivo, llevamos las posiciones de equity en los portafolios con cierta subponderación respecto de nuestra postura neutral, y adoptamos una mayor diversificación geográfica por fuera de EE.UU. en búsqueda de valuaciones menos exigentes", comentaron.

Ayelén Romero, analista en Rava Bursátil, coincide con el resto de los analistas al advertir que las compañías operan con altos ratios de valuación.

"El mercado de Estados Unidos se encuentra en máximos históricos, en un año particular en el que queda por experimentar la baja de tasa de interés y las elecciones presidenciales que sin lugar a duda van a jugar un papel clave para Wall Street. En este contexto, los ratios de valuaciones de las empresas se pueden visualizar también altos", afirmó.