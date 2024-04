Incertidumbre global empujaría al crudo, el oro y alimentos y habrá impacto en las reservas

El petróleo, el oro y los bonos del Tesoro de los EE.UU. se encaminarían a nuevas alzas en la apertura de la semana de negocios después del tenso fin de semana en que Irán lanzó un ataque con 300 drones y misiles sobre Israel.

Si el enfrentamiento no escala, los analistas globales y locales consideran que no tendría un impacto significativo, aunque, en el mediano plazo podría haber coletazos sobre la macro argentina de los corrimientos de flujos globales.

En las primeras operaciones del mercado los futuros sobre el índice S&P 500, el líder de los EE.UU., se situaban en una leve alza.

Que el conflicto siga encapsulado con los EE.UU. conteniendo un contrataque de Israel es parte esencial de los pronósticos. Por ahora, el rally a los activos estará determinado por cómo el conflicto impacte en el abastecimiento de energía y en la búsqueda de refugios financieros.

El primer caso abarca al petróleo, que podría superar u$s 100 el barril de Brent, estiman analistas, que señalan el aumento de 20% en el año que lo llevó a 90 dólares.

"Es un escenario bullish para mí" (Timerman)

"El crudo y los alimentos, si suben, pueden aportar dólares" (Lanzilotta).

Del lado de los activos seguros, el oro, que viene ganando 13% este año con un valor récord arriba de u$s 2400 la onza, podría seguir recibiendo estímulos.

En contraste, el Bitcoin sintió el sábado el golpe de su condición de activo incierto y, tras haber llegado a un récord de u$s 73.000 y cerrar el viernes en u$s 70.700, derrapó 10% el sábado hasta u$s 62.000 y se recuperaba anoche a 65.000 dólares.

Represalia mesurada en los mercados

Arabia Saudita y Qatar registraron pérdidas modestas el domingo. Y las acciones de Israel cerraron con una pequeña ganancia. "El ataque de Irán fue percibido como una represalia mesurada, en lugar de un intento de escalada", dijo Emre Akcakmak, de East Capital a Bloomberg.

La deuda argentina lo sintió el viernes con promedios de quebrantos de 1,5 por ciento.

Otro activo global que podría atraer fondos serían los bonos del Tesoro de EE.UU., pero su cotización al igual que las acciones está más condicionada a la persistente inflación y la demora del recorte de tasas de la Fed.

Mercado bullish

Javier Timerman, CEO y fundador de Adcap, tiene una visión optimista.

"Yo siempre recuerdo el día que empezó la 'Guerra del Golfo 1', en 1991. El mercado caía cada vez que se hablaba de que podía haber una guerra, que EE.UU. podía retaliar la invasión de Irak en Kuwait. Y el día en que finalmente ocurre la guerra, el mercado 'rallea' a los loco -recordó a una consulta de El Cronista-. Acá va a pasar algo similar, porque el mercado estaba muy pendiente de un ataque, el ataque ocurrió, no pasó nada, se armó una coalición de países sólida frente a esto. Es un escenario bullish para mí", concluyó Timerman.

"Tanto el valor del precio del barril de crudo WTI como el de los alimentos, si es que suben por esta coyuntura, por el impacto que generaría en desarrollos de energía y en el agro, aporten liquidación de dólares para la acumulación de reservas" (Lanzilotta)

Por su parte, el trader y dirigente empresario Guido Lanzilotta puso el foco en la dinámica a futuro.

"Probablemente de corto plazo tenga correlación con el impacto de los mercados internacionales, si es que son significativos", consideró en diálogo con El Cronista.

Sin embargo, "de mediano plazo, es probable que afecten el alza o baja de tasas de la Fed para administrar el mercado de deuda. Y que tanto el valor del precio del barril de crudo WTI como el de los alimentos, si es que suben por esta coyuntura, por el impacto que generaría en desarrollos de energía y en el agro, aporten liquidación de dólares para la acumulación de reservas", concluyó.