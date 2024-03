HSBC recibió una oferta para vender su operación en la Argentina

Se mueven fuertes fichas en la City. Tras la compra del Itaú por parte de Banco Macro, otra entidad de capitales argentinos estaría negociando quedarse con las operaciones en la Argentina de un importante banco internacional.

El HSBC confirmó este viernes que está negociando la venta de su negocio local, aunque advirtió que todavía no llegaron a un acuerdo.

Moody's alerta sobre los bancos en Argentina: qué riesgos enfrentan

En un mail interno que envió esta mañana a sus colaboradores, Juan Parma, CEO de HSBC Argentina, confirmó una versión que publicó el diario La Nación. "Fuimos contactados por interesados en nuestra operación en Argentina y, por el momento, no se ha llegado a ningún acuerdo", aseguró.

En esa comunicación, Parma no señala qué entidad acercó una oferta para quedarse con su operación.

A una consulta de El Cronista, Galicia admitió que está interesada en adquisiciones, pero no reveló detalles de las negociaciones en curso.

" Siempre buscamos oportunidades para hacer crecer nuestro negocio en Argentina, incluyendo potenciales adquisiciones. No obstante, por el momento, no hemos llegado a ningún acuerdo y no tenemos más comentarios para hacer", aseguraron fuentes del banco conducido por Fabián Kon.

Según Bloomberg, el último informe de resultados de HSBC Holdings en Londres, presentado el 21 de febrero pasado, reflejó que la devaluación que del peso de 54% de diciembre pasado impactó en las ganancias del banco del 4° trimestre en u $s 548 millones.



Como parte de ese plan de expansión, la entidad de capital nacional compró el año pasado el negocio de Sura Seguros en la Argentina.