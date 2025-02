Hay u$s 4000 millones menos en el BCRA: qué explica el drenaje de dólares

La seguidilla de compras de divisas del Banco Central no alcanza para frenar el drenaje de las reservas. A pesar de los dos saldos casi neutros que registró la entidad en las últimas dos jornadas, el acumulado en lo que va de febrero supera u$s 820 millones, que se suman a los u$s 1750 millones netos que compró el mes pasado a través de esa vía.

Lo llamativo es que las reservas internacionales brutas continúan con su tendencia bajista. En los últimos 30 días, acumulan una baja de casi u$s 2000 millones. Desde principios de año, cuando las tenencias del Central rozaban los u$s 33.000 millones, el descenso acumulado supera los u$s 4000 millones.

El desplome no es mayor gracias al repunte del precio internacional del oro. La cotización del commodity, que impacta en las reservas por la presencia del metal en las arcas del Central, se acerca a los u$s 3000 por onza y acumula un avance de más de 13% en lo que va del año, en medio de las políticas comerciales restrictivas de Donald Trump.

Por qué caen las reservas



El equipo de research de Aurum destaca que la caída de las reservas brutas y netas viene desde principios de diciembre, a pesar de las grandes compras de divisas en el mercado oficial de cambios. La dinámica se explicaría principalmente por los pagos de deuda en dólares que realizó el Tesoro y las intervenciones en el mercado financiero para contener la cotización del dólar MEP.

La consultora 1816 agrega que la merma en las tenencias del Banco Central se explica principalmente por tres factores: pagos de deuda en moneda extranjera a organismos internacionales, caída de los encajes bancarios por salida de depósitos privados en dólares y las intervenciones sobre los tipos de cambio financieros.

Según el análisis, el factor con mayor peso en la caída de las tenencias brutas son los encajes. La porción de los depósitos bancarios que por normativa queda inmovilizada en el Banco Central y se contabilizan en las reservas se redujo debido a los retiros de dólares del sector privado, que en las últimas diez jornadas acumula más de u$s 860 millones.

"La caída puede ser por tres razones: los retiros de efectivo por ventanilla en las sucursales bancarias, los pagos de tarjetas (en enero, el saldo de deuda de tarjetas en dólares superó los máximos históricos de 2018) y el uso de saldos de dólar MEP de importadores (algo permitido por el BCRA sin perder acceso al mercado oficial de cambios desde finales de noviembre)", detalla.

El Gobierno, en tanto, espera que los agroexportadores aumenten los ingresos de divisas en el mercado oficial de cambios tras la baja de retenciones al sector. Hasta ahora, de acuerdo con los analistas, gran parte de las compras oficiales se explica por operaciones financieras, como liquidaciones de préstamos y bonos corporativos.

"Consideramos que la liquidación del agro no termina de levantar por la reducción del plazo de liquidación de 365 a 15 días para beneficiarse de las menores alícuotas. Esto evita que los exportadores puedan liquidar por adelantado las divisas de la cosecha gruesa", señala Portfolio Personal Inversiones.

No obstante, de acuerdo con el bróker de bolsa, la espera del sector a un eventual cambio en la normativa es parcialmente compensada por el incremento de los precios en el mercado interno, lo que incentiva a los productores a vender lo acopiado de la campaña previa y hace que los exportadores tengan más stock para liquidar.