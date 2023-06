Hackeo a CNV: qué puede pasar en el mercado tras el ataque informático

El mercado de bonos y de acciones se movió con los volúmenes habituales, con total tranquilidad, en el día en que la Comisión Nacional de Valores (CNV) realizó una denuncia penal ante la Justicia para que investigue el origen y las responsabilidades del ataque que sufrió por parte de hackers, que ya fue aislado y controlado.

El ataque informático, que se detectó el 7 de junio pasado, fue realizado con un tipo de código malicioso del tipo ransomware, conocido como Medusa, que había tomado posesión de equipos informáticos y dejó fuera de línea las plataformas del organismo.

Hipótesis

Según pudo saber El Cronista, el regulador está tomando todas las medidas precautorias, porque se tejen muchas hipótesis. Cuando se da algo de estas características son todas probables, pero al no tener la certeza de ninguna, trae un estado de preocupación y de alerta, al punto que las redes ya no se utilizan de la misma forma que antes.

"La CNV, el INTA, la Superintendencia de Seguros y un proveedor de la industria farmacéutica son sólo algunos de los que tomaron estado público en las últimas dos semanas", señala BTR Consulting.

Alyc, con normalidad

"La CNV está desde el miércoles con sistemas caídos de información al inversor, la verdad que nadie se dio cuenta, nadie se preguntó por qué estaba caído todo, el mercado subió, el volumen no se vio afectado, cero pánico, los Alyc funcionaron correctamente, la Bolsa abrió sin problema y Bolsar (el suministro de información que brinda la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) lo sustituyó perfectamente", advierte Mauro Mazza, de Bull Market Brokers.

"Al no estar en funciones dicen que afectó algunos procesos para colocaciones de deuda, pero en líneas generales sobrevivimos sin el regulador. No afectó en nada lo operativo, salvo cuestiones muy específicas, pero el mercado se la rebuscó muy bien sin el regulador. Todo está a salvaguarda, no pasó nada. A lo sumo los hackers pueden hacer público masivamente lo que desde CNV llevan investigado", completa.

Volúmenes normales

Mauro Cognetta, de Global Focus Investment, coincide en que no hubo ningún tipo de impacto en el volumen del mercado, ya que instrumentos de renta fija y variable, las cauciones y los Cedear se negociaron con sus volúmenes normales.

Ignacio Morales, analista de Negocios Financieros de Wise Capital, tampoco vio ningún impacto en los mercados del hackeo a CNV: "Los volúmenes se mantuvieron en torno a los niveles previos tanto desde que se produjo el ataque, como después de que se conoció".



Juan Manuel Carnevale, especialista en Mercado de Capitales, es otro de los que vieron al mercado operar con suma tranquilidad. "Los mercados reaccionaron más por la noticia positiva de que Sergio Massa seguirá dentro del oficialismo, y eventualmente se postule a presidente, que en Cambiemos no se avanzó en rupturas, y en el fracaso de la elección en Tucumán para Milei, que por algún otro motivo", agregó.