¿Efecto Massa o rally global? Por qué suben los activos argentinos

A la hora de entender los drivers que motivaron la reciente recuperación de acciones y bonos argentinos, existen factores locales e internacionales.

Lo cierto es que, salvo la llegada de Sergio Massa a Economía, lo cual implicó un giro político, las variables macroeconómicas no solo no mejoraron, sino que se agravaron.

Por ello es que analistas del mercado remarcan que los drivers que empujaron a los activos al alza se debieron fundamentalmente a cuestiones globales, dejando las locales en segundo punto.

Global versus local

El humor en el mercado local está claro que mejoró en las últimas semanas. Los bonos subieron, las acciones rebotaron con fuerza y el dólar dejó de subir con fuerza, experimentando una baja significativa.

La dinámica de los activos locales se puede explicar por cuestiones globales y locales.

Para saber si los mismas se mueven en función de variables externas o domésticas, hay que comparar los precios de los activos argentinos con los internacionales.

Claramente existieron drivers domésticos que empujaron a los activos argentinos hacia una recuperación.

Es decir, la suba en los bonos se vio favorecida por el contexto global, aunque los cambios políticos y el volantazo que aplicó el Gobierno para intentar enderezar la economía colaboraron para que se dé dicha mejora en los precios.

De todos modos, es muy notoria la mejora a nivel global que terminó empujando a los activos al alza.

Desde que se comenzó a especular con la llegada de Massa a Economía, a finales de julio pasado, la tasa americana se mantuvo sin cambios en 2,89% actualmente.

El S&P500 ganó 8% desde entonces y los bonos de emergentes subieron 3,9%. El real se apreció 6% y el peso mexicano cerca de 2,4 por ciento.

Con mayor volatilidad, los activos acompañaron la dinámica global. El S&P Merval en dólares subió 31% (acompañando la tendencia del S&P500).

El contado con liquidación cayó 16%, acompañando la baja del dólar en Brasil y en la región. Finalmente, los bonos subieron más de 20% en todos los tramos de la curva, siguiendo la tendencia global de bonos emergentes. Esto provocó una baja del 17% en el riesgo país.

Mauro Mazza, research de BullMarket Brokers afirmó que según sus cálculos, cerca del 65% de la tendencia diaria en los bonos estaba explicada por el exterior.

En el caso de las acciones, especialmente el sector petrolero y bancos, el factor global representaba entre 40% y 60 por ciento.

"No hay dudas que la entrada de dinero a emergentes y a mercados de frontera desde finales de julio y la primera quincena de agosto favoreció a la Argentina, explicando no menos del 50% del movimiento. El resto podría ser explicado por factores locales. Es el ejemplo de empresas de servicios, como Edenor o Transportadoras de Gas, que tuvieron un movimiento abrupto especialmente por la llegada de Massa", comentó Mazza.

Maximiliano Donzelli, Head de Research IOL Invertironline, sostuvo que una gran parte del rebote en los bonos locales se explicó por el contexto internacional.

Donzelli afirmó que la mejora en la cotización en la última semana de julio estuvo de la mano de la suba de los precios de los bonos de los mercados emergentes.

Es decir, según el especialista de IOL Invertironline, el contexto internacional ayudó bastante siendo que el factor local le da mayor beta a los movimientos pero no son el disparador.

"En un contexto donde el mercado interpreta que las subas de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. serán menos agresivas, los mercados emergentes en general se vieron beneficiados, con flujos retornando tras un año de salida hacia activos más seguros. Esto se vio comparando el bono soberano argentino GD35 y el ETF de emergentes, EMB", afirmó.

En lo que respecta a renta variable, Donzelli advierte que el índice S&P Merval registró en pesos una suba del 52% desde el mínimo de julio a agosto (31% medido en dólares) que también estuvo de la mano del buen desempeño emergente.

"En esta sintonía, si comparamos la performance del Merval medido en dólares, respecto del EWZ, ETF que replica el índice de Brasil, el movimiento es similar siendo el EWZ reflejó un incremento de casi 25% en el mismo periodo. Otra vez, se ve un mayor beta (sensibilidad) como el caso de renta fija", detalló.

Efecto Massa

Sin dudas existieron factores locales que potenciaron la recuperación de los bonos y esto fue el efecto Massa.

Es decir, la llegada de Sergio Massa al ejecutivo para ocuparse de la cartera económica generó un renovado entusiasmo en el mercado, lo cual permitió subas en los activos domésticos importantes.

Con lo cual, al giro político del Gobierno se le sumó el buen entorno global, devolviendo subas importantes en los activos de riesgo argentinos.

Los analistas de Delphos Investment consideran que la Argentina se sostiene gracias al contexto favorable iniciado a fines de julio.

"La irrupción de Massa coincide con este mejor clima global, quien además apuntó a los objetivos correctos para despertar cierta expectativa entre los inversores", dijeron.

Por su parte, Ignacio Sniechowski, Gerente del departamento de Research de Grupo IEB, entiende que a la hora de explicar los movimientos de los activos locales, existe una combinación de un "Efecto Massa", junto con un entorno internacional más favorable hacia los mercados emergentes.

"Se ve en la apreciación de las monedas y subas en los índices bursátiles, también lo ves en la evolución de los ETFs de emergentes. De hecho, entre los emergentes quien más favorecida se vio fue Latinoamérica. Entonces no es solo efecto Massa, sino que también hubo un efecto de retorno de flujos a los emergentes, que impactó positivamente en acciones, monedas y bonos", dijo.

Finalmente, en un línea similar,. Mateo Reschini, research analyst de Inviu, explicó que el optimismo reciente en los activos locales se da en medio de un entorno en donde el frente externo se volvió bastante más amigable.

Aun así, aclara que las subas en los activos locales no son solo por cuestiones externas, sino que entiende que los drivers domésticos estuvieron apuntalados por las variables globales.

Mirando hacia adelante, Reschini advierte que el mercado le pide más detalles sobre las medidas económicas para que el rally actual pueda extenderse.

"Hoy el tipo de cambio cayó también gracias a la suba de tasas. Las acciones ya estuvieron recortando. Hasta no tener medidas más concretas y que no tengamos más detalles sobre política económica más clara, no vemos que podamos ver un rally mayor hacia adelante. Para potenciar las subas recientes, creo que deberemos ver mayores medidas por parte del Gobierno ya que parecería que el rally se está quedando sin nafta", detalló.