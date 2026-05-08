Brasil está llevando a cabo uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos de su historia reciente, orientados al desarrollo de su primer submarino de propulsión nuclear. Esta capacidad es propia de muy pocos estados en el mundo y tiene como objetivo transformar a la Marina brasileña, expandiendo su margen de acción en el Atlántico Sur. Este desarrollo se enmarca dentro de un ambicioso plan elaborado para reforzar la soberanía marítima y consolidar una industria naval de alta tecnología. Esto ha sido posible gracias a una inversión estatal constante y al impulso de la cooperación técnica con Francia, preparando al país para incorporar un sistema que marcará un hito regional y redefinirá su capacidad naval. El submarino nuclear SN Álvaro Alberto es una pieza fundamental del programa PROSUB, cuya estructura se inició en octubre de 2023 dentro del Complejo Naval de Itaguaí. Esta nave contará con cerca de 100 metros de eslora, un desplazamiento aproximado de 6.000 toneladas y estará operada por una dotación cercana a 100 tripulantes. El submarino se integra a una alianza estratégica entre Brasil y Francia, que prevé la fabricación de cuatro submarinos convencionales además del mencionado submarino nuclear. Desde 2022 hasta 2025, la Marina brasileña ha avanzado en la incorporación de los modelos Riachuelo, Humaitá, Tonelero y Angostura, todos ellos desarrollados a partir del diseño francés Scorpène, pero adaptados a las necesidades operativas del país. Es importante destacar que, aunque Brasil no produce armamento nuclear, posee la autorización para el desarrollo de un reactor naval. Esto coloca a Brasil, junto con Australia, entre los escasos países sin armas nucleares que están avanzando en la construcción de una plataforma propulsada por energía nuclear. El reactor que potenciará al Álvaro Alberto será de producción nacional y empleará un sistema de agua presurizada, el cual es un estándar aceptado entre las principales marinas a nivel mundial. Francia colaborará en el diseño del casco y en la transferencia de tecnología referente a los componentes no nucleares. El desarrollo nuclear brasileño tiene sus orígenes en la década de 1970, cuando se promovieron proyectos con el fin de dominar el ciclo del uranio y diseñar un reactor adaptado para uso naval. Parte de ese saber se trasladó posteriormente al ámbito civil; sin embargo, la meta militar fue retomada en el año 2008 con la implementación del PROSUB. Los submarinos convencionales incluidos en el programa, basados en el modelo Scorpène, incorporan mejoras en tamaño y capacidades. Tienen más de 71 metros de longitud, un peso aproximado de 1.870 toneladas y están dotados con torpedos F21, los cuales son más modernos y eficientes en comparación con los utilizados anteriormente por la Marina brasileña. Se estima que el desarrollo completo del PROSUB puede superar los 8.000 millones de dólares, incluyendo los submarinos convencionales, el submarino nuclear y la infraestructura del complejo naval de Itaguaí. El presupuesto de 2023 asignó más de 100 millones de dólares para continuar el proyecto nuclear, además de recursos destinados al fortalecimiento de la industria naval. Para el gobierno de Lula da Silva, este programa representa una inversión estratégica de largo plazo y un avance tecnológico significativo. La propulsión nuclear permitirá que el submarino opere durante períodos prolongados sin necesidad de salir a la superficie, ampliando su rango de acción en el Atlántico Sur. Esta capacidad es clave para la vigilancia de rutas marítimas, recursos energéticos y áreas estratégicas de interés para Brasil. El casco del Álvaro Alberto se encuentra actualmente en proceso de construcción, mientras que el desarrollo del reactor naval transcurre de manera paralela. La Marina brasileña anticipa que este submarino estará en servicio durante la próxima década, con el objetivo de consolidar nuevas **capacidades** operativas en aguas profundas y misiones de largo alcance. Con una de las costas más extensas del continente, Brasil se propone **ampliar** su presencia marítima y reforzar su aparato naval. El submarino de propulsión nuclear será una **plataforma** central en esta estrategia de modernización y proyección oceánica. Aunque Brasil no persigue el desarrollo de un **equipamiento** nuclear ofensivo, la incorporación de un submarino de propulsión nuclear representa un hito tecnológico significativo en Sudamérica. Otros países de la región, como Argentina y Chile, carecen de iniciativas similares en curso.