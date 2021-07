Finanzas personales: el método ALP para empezar a ahorrar hoy mismo, qué es y cómo organiza tus dólares y pesos

Ahorrar es una meta que todos deberían tener. Es la puerta para unas vacaciones soñadas, para hacer frente a gastos imprevistos y, también, para mejorar los ingresos cuando llega la hora de la jubilación.

Sin embargo, para muchos es difícil guardar dinero. Es que la satisfacción que genera la compra de algunos bienes -el último modelo de celular, esos zapatos que están en la vidriera, un auto nuevo- es mucho más inmediata que la que se logra con el ahorro.

Para este tipo de personas hay muchos métodos que aseguran que es posible alcanzar una cultura del ahorro. La clave está en que se llegue a este comportamiento de manera automática. La idea detrás de esto es que, si no hay oportunidad de pensar en lo que uno se pierde por no gastar, no dolerá ahorrar ese dinero.

El método Aparta lo primero (ALP) promete ayudar a arrancar de cuajo esa predisposición casi natural que las personas tienen al gasto. El sistema es una adaptación de lo que se ha dicho por mucho tiempo sobre el ahorro: no hay que guardar lo que sobra, sino que se debe gastar lo que sobra.

1. Establecer un porcentaje



En general se dice que hay que ahorrar entre el 10 y el 15% de los ingresos. Pero esa regla no puede aplicar a todos por igual. Por eso, lo primero que hay que hacer es determinar qué porcentaje se puede guardar (y convertirlo en moneda dura). Eso se determinará en función de las necesidades y los gastos fijos que cada uno tiene. Tiene que ser una cantidad que permita cierta comodidad. De lo contrario, se abandonará el objetivo más pronto que tarde.



2. Identificar los gastos innecesarios

Una vez que se relevaron todos los gastos fijos, habrá que poner la lupa sobre el listado para ver por dónde se puede recortar. ¿Es necesario estar suscripto a cuatro plataformas de streaming? ¿Vale la pena seguir pagando el cable? ¿El plan de telefonía celular es el correcto? Por supuesto, siempre se debe dejar espacio para darse algún gusto.

3. Apartar lo primero y luego, a ahorrar

Con el panorama completo de ingresos, gastos, ya se puede fijar el monto destinado a ahorro. Esta cantidad de dinero tiene quedar fija en el presupuesto mensual como uno de los rubros habituales.

4. Alejarse cuando se puede tener el control

Para muchos tener dinero para "emergencias" a mano es una invitación a gastarlo ante el menor descuido. En ese caso, lo mejor es que ese ahorro esté lo más lejos posible del alcance. Dejarlo en un plazo fijo o alguna otra alternativa de inversión de bajo riesgo es una manera de sencilla de lograrlo.