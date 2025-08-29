Explotó el plazo fijo: los bancos pagan hasta un 55% de tasa de interés, ¿cuánto gano si deposito $ 1.000.000?

Tras la liberación de la regulación de las tasas de interés que impulsó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a partir 2025 muchos bancos subieron los rendimientos ofrecidos en el plazo fijo. De esta manera, se volvió una inversión atractiva para muchos ahorristas.

Actualmente, algunos inversores notaron que los depósitos en pesos tienen retornos anuales de hasta un 55%. Esta situación va acorde con el dólar, el cual bajó durante este final de agosto y hoy se ubica en $ 1350.

A raíz de la inflación existente en Argentina, la mayoría busca herramientas financieras con tasas de interés rentables para cuidar sus ahorros, tal como suele ocurrir con el plazo fijo tradicional, el UVA, la compra de dólar o los depósitos en billeteras virtuales.

¿Qué banco paga hasta 55% de tasa de interés en plazo fijo?

Durante el último mes, muchos bancos aumentaron su Tasa Nominal Anual (TNA) para el plazo fijo, superando la barrera del 50%. Sin embargo, solo hay una entidad que tiene un rendimiento del 55% durante los últimos días de agosto.

Se trata del Banco CMF, el cual ofrece servicios financieros desde 1996 a medianas y grandes empresas. Esta entidad opera bajo la regulación del Banco Central y bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ahora ofrece la mejor tasa de interés del mercado local.

Plazo fijo: ¿cuánto gano si deposito $ 1.000.000?

A comparación con la semana anterior, el Banco CMF subió su tasa de interés del 50% al 55%. Teniendo en cuenta que ese índice se divide por los 12 meses del año, el resultado indicaría cuánto ganaríamos por mes en un depósito en pesos.

A partir de este cálculo, el dinero rendiría un 4,58% cada 30 días en un plazo fijo tradicional . En el caso de invertir $ 1.000.000, el retorno sería el siguiente:

Capital inicial: $ 1.000.000

Plazo: 30 días

Intereses generados: $ 45.205,48

Monto total: $ 1.045.205,48.

¿Cuánto ofrece cada en plazo fijo en agosto de 2025?

Según el BCRA en su comparador de tasas, así están los rendimientos en plazo fijo de los bancos con mayor volumen en depósitos en pesos a fines de agosto 2025:

Banco Tasa de interés en plazo fijo Santander 38% Galicia 44 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 45 % Banco Nación 47 % Macro 53,5 % Credicoop 47 % ICBC 47,7 % Banco Ciudad 35 % COMAFI 47 % BBVA 51 %

¿Cuánto cotiza el dólar hoy?

Por otro lado, hay ahorristas que prefieren comprar la moneda estadounidense para invertir y no perder ante la inflación. En este caso, el dólar cotiza de la siguiente forma: