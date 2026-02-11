Ethereum, la red blockchain líder a nivel global, inauguró sus primeras oficinas en la Argentina, un desembarco que posiciona a Buenos Aires como base regional para el desarrollo del ecosistema Web3. Con oficinas de más de 300 metros cuadrados en el Workplace de Irsa en el Polo DOT Baires, la llegada marca un movimiento estratégico para la presencia operativa en la región de la compañía fundada por Vitalik Buterin. El nuevo hub funcionará de la mano de Fundación Crecimiento y albergará a un equipo multicultural de más de 70 profesionales. La iniciativa apunta a generar sinergias directas con compañías tecnológicas y fintech de alto impacto que ya integran la comunidad de Workplace, según pudo conocer El Cronista. La apertura es el resultado de una colaboración previa entre Workplace by IRSA y la comunidad Ethereum. El espacio tuvo un rol estratégico en la realización de la Devconnect en noviembre pasado en La Rural, uno de los eventos de infraestructura y desarrollo blockchain más relevantes del mundo. La instalación formal en el Polo DOT representa, así, la consolidación de esa relación y un paso adicional en la proyección de la Argentina dentro del mapa global de la Web3. “Este hito afianza el concepto de comunidad tech con el que soñamos al crear Workplace hace dos años, inspirados en referentes globales como Silicon Valley y El Cubo en Brasil”, afirmó Ben Elsztain, Director de Workplace by IRSA. “Buscamos crear un ecosistema donde el talento tenga acceso directo y conviva con referentes como Mercado Libre, Cashea, Ripio, Pomelo y, a partir de hoy, Ethereum”, agregó. Ethereum es una de las plataformas blockchain más importantes del mundo por ser pionera en contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps). Funciona como una “computadora global”. Su diseño permite ejecutar código autoejecutable, lo que la diferencia de Bitcoin y la convierte en la base tecnológica de buena parte de la innovación en finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFTs) y desarrollos Web3. Es la red sobre la que se construye la mayor parte del ecosistema DeFi y NFT a nivel global. El ether (ETH), su token nativo, no solo funciona como reserva de valor sino como “gas” de la Web3. Además, concentra la mayor comunidad de desarrolladores y la mayor cantidad de nuevos proyectos dentro del sector cripto. Tras el cambio a “Proof of Stake” —conocido como The Merge—, Ethereum mejoró su eficiencia energética y escalabilidad, reforzando su atractivo para el uso corporativo. Cabe destacar que Workplace by IRSA opera bajo el concepto de “club empresarial 5 estrellas”, diseñado para empresas tecnológicas y digitales de alto crecimiento. Actualmente alberga a más de 2000 profesionales y promueve la convivencia entre startups, scaleups y compañías consolidadas. En este ecosistema conviven empresas relevantes del sector tecnológico y fintech como Mercado Libre; Pomelo, que recientemente cerró una Serie C por u$s 55 millones; Cashea, fintech venezolana enfocada en el modelo “Compra Ahora, Paga Después”; Tucán; Ripio; Geopagos; Producteca y Appa, entre otras. La incorporación de Ethereum amplía la proyección internacional del complejo y refuerza el posicionamiento del Polo DOT como distrito tecnológico, señalaron a este medio. También comentaron que la llegada de Ethereum se enmarca en el crecimiento del Polo DOT Baires, un desarrollo urbano que integra infraestructura corporativa, servicios, educación y entretenimiento en un mismo entorno. Ubicado en el cruce de General Paz y Panamericana, el complejo combina oficinas corporativas Clase A, el hub tecnológico Workplace by IRSA, DOT Baires Shopping, espacios deportivos, propuestas de bienestar y la llegada del IAE Business School con una propuesta académica ejecutiva. El concepto mixto —que articula trabajo, formación y servicios— apunta a ofrecer un entorno operativo integral para compañías globales que buscan escalar en América Latina.