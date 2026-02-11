El Gobierno logró un rollover del 123% de los vencimientos de deuda en la licitación que celebró este miércoles el Tesoro y retiró más pesos de la plaza. Al hacerlo, convalidó tasas levemente más bajas que en la licitación previa, pese a que la inflación en enero se aceleró al 2,9%. El equipo conducido por Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Alejandro Lew, adjudicó $ 9,02 billones, tras recibir ofertas por $ 11,51 billones. Así, absorbió $ 1,6 billones del sistema. El instrumento más demandado fue la Lecap más corta, que vence el 17 de abril (S17A6), revelando el elevado apetito por carry trade de los inversores. Más de la mitad de los pesos colocados, alrededor de $ 5 billones, fueron utilizados para suscribir ese instrumento, a una tasa efectiva mensual de 2,81% y una TIREA de 39,48%. “En la licitación de hoy el Gobierno logró no sólo renovar todos los vencimientos, sino tomar un 23% más de fondos y a tasas de mercado. Es decir, no tuvo que dar un premio como las licitaciones anteriores”, describió el equipo de Research de Puente. “El resultado fue sumamente positivo. Consideramos que el Tesoro necesita de un rollover alto este año para hacer frente no sólo a los compromisos de deuda en pesos, sino también parcialmente a los de dólares, como hizo la semana pasada con el pago al FMI”, agregaron desde Puente. Florencia Blanc, economista senior de Aldazábal y Cía, coincidió con ese balance: “Representa un buen resultado para el Tesoro dado que logró un rollover mayor al 100% prácticamente sin otorgar premio en tasa con respecto al cierre del mercado secundario”. Los títulos CER también fueron demandados por los inversores que buscaron cobertura ante la inflación. Los preferidos fueron los dos bonos que vencen en 2026. El TZX26, con fecha al 30 de junio, captó $ 1 billón al 5,02% de TIREA, mientras que el TZXD6, con fecha al 15 de diciembre, logró suscripciones por $ 0,96 billones a 7,94% de TIREA. La licitación se celebró un día después de conocerse la inflación de enero, que sorprendió al alza y marcó 2,9%. El dato impactó en las expectativas de inflación implícita (breakeven) de los bonos, que subió desde 2,2% hasta los 2,39% para los plazos más cortos. “Los títulos ajustados por CER cerraron con alzas de entre 0,2% y 0,4% y refuerzan su atractivo como cobertura contra la inflación. En el tramo corto de la curva CER, títulos como TZX26 y X31L6 ofrecen TEM superiores a las opciones de tasa fija en el mismo periodo, capturando rendimientos superiores si el nivel de precios se mantiene por arriba del 2%”, explicó Piedad Ortiz, chief economist de Wise Capital. Si bien el mercado celebró el resultado de la licitación, analistas advirtieron sobre la volatilidad de tasas que tiene el actual esquema monetario. “La volatilidad de tasas la vamos a seguir viendo, sobre todo concentrada en los días posteriores a las licitaciones de deuda del Tesoro, en tanto el mercado se va acostumbrando a los nuevos niveles de liquidez”, aseguró Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra. “El rollover de 123% implicará en dos días una fuerte absorción de pesos en el mercado. Seguramente en las próximas jornadas tengamos una fuerte brecha entre el pico máximo y el pico mínimo de las tasas en la rueda”, agregó.