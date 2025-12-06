Es oficial | Tras la nueva medida del BCRA, cómo se calculará el dólar oficial a partir de 2026. Foto: Archivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó una nueva forma para calcular el Tipo de Cambio de Referencia (TCR), también conocido como dólar oficial de referencia.

Esta medida, detallada en la Comunicación “A” 3500, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y busca mayor transparencia y representatividad en el cálculo del dólar oficial .

Fuente: narrativas-us

¿Qué es el dólar oficial de referencia y por qué el BCRA cambia su cálculo?

El Tipo de Cambio de Referencia (TCR) es el valor del dólar oficial que el BCRA publica diariamente al cierre de cada jornada operativa. Este indicador es fundamental para la elaboración de balances contables en entidades financieras, la liquidación de contratos de dólar futuro, y el cálculo de pagos en bonos y obligaciones negociables indexados al tipo de cambio oficial.

Hasta ahora, su determinación se basaba en un sistema de encuestas de cotizaciones solicitadas por el Banco Central en tres momentos del día, lo que dependía de pedidos de cotización y no reflejaba operaciones reales del mercado.

La nueva medida responde a la necesidad de alinear el proceso con estándares internacionales adoptados por otros bancos centrales, promoviendo un entorno más transparente, objetivo y equitativo.

Justamente, la entidad bancaria incorporó aportes de opiniones de los principales actores del mercado a través de una consulta pública lanzada el 5 de noviembre de 2025, lo que garantiza que la metodología sea inclusiva y representativa de las dinámicas reales del mercado cambiario argentino.

Cómo se calculará el dólar oficial a partir de 2026: la nueva metodología paso a paso

A partir de 2026, el cálculo del dólar oficial abandonará las encuestas subjetivas por un enfoque basado en transacciones reales ponderadas por volumen. Estos son los procesos clave: