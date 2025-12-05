Se desató una interna entre la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos por el swap a la Argentina, ya que estas líneas están autorizadas por la ley de la Reserva Federal, administradas por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y están diseñadas para que la Reserva Federal pueda suministrar divisas a instituciones estadounidenses en momentos de tensión financiera.

La Fed manda

Para obtener la aprobación de la Fed para un swap de divisas de una sola línea, un banco central extranjero, como el argentino, debe contar con un acuerdo autorizado por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), algo que la Argentina no ha logrado.

Los acuerdos de la línea de swap de la Reserva Federal, incluido el swap de divisas de una sola línea, son autorizados por el FOMC. Una solicitud específica para girar de la línea de swap debe ser aprobada por ese organismo o su presidente, que puede delegar la aprobación de solicitudes de giro individuales, según un calendario preaprobado

Interna al rojo vivo

Todo esto ha generado una interna entre la Fed, que hasta ahora conduce Powell, y el Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Bessent, por el swap a la Argentina, ya que estas líneas están autorizadas por la ley de la Reserva Federal, administradas por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y están diseñadas para que la Reserva Federal pueda suministrar divisas a instituciones estadounidenses en momentos de tensión financiera.

Antecedentes

Los antecedentes de controversias entre el Tesoro y la Fed datan de 1963 cuando JF Kennedy a través de una orden ejecutiva dispuso que el Tesoro imprimiera billetes en flagrante competencia con la Fed.

Hoy los accionistas mayoritarios de la Fed, tales como Vanguard y BlackRock, exacerban su encono contra la figura de Bessent y protegen celosamente sus intereses del señoreaje y de la regulación de tasas.