En qué invertir si Trump vuelve al poder o si reeligen a Biden

La carrera a la Casa Blanca empieza a agitar a los mercados en los Estados Unidos. Tras el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden, las encuestas se dispararon a favor del republicano, ante el mediocre desempeño del presidente y las súplicas demócratas por presentar otra candidatura.

Según el promedio de sondeos de Real Clear Politics, el republicano tiene 47,3% de intención de voto, mientras que Biden apenas 44%.

Gane quien gane, los activos financieros estarán con un ojo mirando quién se impone en el Colegio Electoral y con otro observando si la Reserva Federal empieza a recortar las tasas de interés. Su titular, Jerome Powell, aseguró que tomarán decisiones sin importar qué suceda en la campaña presidencial: "Nuestro compromiso es tomar decisiones cuándo y cómo sea necesario, basándonos en los datos, en la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos, y no en factores políticos".

El jefe de la FED le respondió a un legislador republicano sobre la posibilidad de recortar tasas en su reunión de septiembre, menos de dos meses antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre: "Cualquier cosa que hagamos estará muy bien fundamentada. No es apropiado que nos metamos a pensar en ciclos electorales, ni en un sentido ni en otro".

Más allá del relajamiento de la política monetaria que el mercado espera antes de fin de año, los analistas creen que un regreso de Trump a la presidencia implicaría más barreras arancelarias y bajas de impuestos, lo que beneficiaría a la renta variable. En tanto, si Biden se impone consideran que la presión impositiva seguiría subiendo y eso impactaría en el desempeño de las acciones.

Cartera pro Trump

Los grandes bancos de inversión creen que una victoria de Trump beneficiaría al sector financiero. Según UBS, eso impactaría positivamente en los papeles de JPMorgan & Chase, Bank of America, y Wells Fargo, entre otros.

Pero su regreso al poder tendría implicancias concretas en la política comercial y tributaria, que beneficiarían a algunas empresas. "El ex presidente propone apoyar al sector industrial mediante mayores aranceles a las importaciones chinas, una reducción del impuesto a las ganancias del 21% al 20% para mejorar los márgenes de las empresas, y un aumento del gasto en planes de infraestructura, favoreciendo la demanda agregada. Esto deteriora la perspectiva fiscal, lo que podría llevar a un aumento de las tasas de los bonos del Tesoro a largo plazo", explicó Martin Cordeviola, analista de PPI.

Cordeviola cree que las acciones de consumo discrecional y del sector industrial se verán beneficiadas si Trump es electo. "Esperamos una mejor performance de activos más tradicionales, del tipo Value, que del sector Growth (tecnología), más sensible a los movimientos de tasas dada su dependencia sobre flujos futuros. Bajo este escenario, el Dow Jones (DIA) y el Russell 2000 (IWM), como también el sector Value (IVE), podrían sobreponerse", asegura.

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, cree que tanto Trump como Biden tendrán que ajustar el gasto: "Si gana Trump va a renovar la baja fiscal que hizo, que se vence el año que viene, y si ganan los demócratas no, con lo cual eso sería un golpe para el mercado. Pero también sería un golpe el enfriamiento que provocaría la reducción del gasto del gobierno de los Estados Unidos. Eso quizás le da un empujón a la FED para al target del 2% anual de inflación".

Cartera pro Biden

En caso de vencer Biden, los bonos podrían tener un rally, pero la renta variable estaría más limitada. "Si la tendencia de desinflación continúa, la Reserva Federal podría comenzar a recortar tasas, facilitando resultados positivos en el tramo corto de la curva que responde más directamente a las decisiones de la FED", asegura Cordeviola.

"Aunque la baja de tasas mejora la perspectiva de refinanciamiento del Tesoro y el valor presente de los flujos futuros del sector Growth, el aumento de impuestos, que afecta negativamente los márgenes empresariales, podría limitar el upside de la renta variable", agrega.

Sin embargo, algunas acciones podrían continuar con su impulso alcista. El apoyo de Biden a la transición energética, los automóviles eléctricos, y la producción de hidrógeno azul y verde podría beneficiar a los papeles de Eaton, Quanta Services, Tesla y Air Products and Chemicals (APD.N), según UBS.