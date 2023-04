Las cinco causas que explican el desplome de los bonos de casi 30% desde febrero

Todos los tramos de la curva argentina inician el miércoles con fuertes bajas. La deuda opera en el menor nivel del año y acumulan descensos mayores al 30% desde los picos de febrero.

El programa de venta de bonos del Gobierno, junto con un mercado global en rojo y la tensión en la escena cambiaria local, provocan presiones bajistas en la renta fija argentina.

Además, el mal resultado en el dólar agro genera una expectativa negativa sobre la deuda ya que el mercado percibe que el BCRA no podrá hacerse de la suficiente cantidad de dólares para calmar la tensión cambiaria y hacer frente a los pagos de deuda en dólares.

El mercado ve una devaluación: se disparan las tasas en Rofex en los meses previos a las PASO

La incertidumbre impactó en los bonos en dólares con bajas de hasta 4,6%

Apertura en rojo

Los bonos vuelven a abrir en negativo. El Global 2030 y el Global 2029 operan con caídas de 2,6% y 2% respectivamente.

En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 retroceden 2,82% y 2% respectivamente, mientras que en el extremo más largo, los Globales a 2041 y 2046 caen 2,65% cada uno.

De esta manera, en la última semana los Globales bajan entre 6,5% y 8,8%.

En lo que respecta a la deuda de ley local, los Bonares a 2029 y 2030 bajan 2,5% y 4,1%, mientras que los Bonares a 2035 y 2038 bajan 3,7% y 3% respectivamente.

En este caso, y al igual que los Globales, la deuda también retrocede en la última semana, con pérdidas de hasta 5%.

Con el ajuste actual, los bonos operan en el menor nivel del año, evidenciando una caída de entre 24% y 28% desde los máximos de febrero pasado.

A causa de la actual debilidad, la curva se ha deteriorado, con las tasas del tramo corto operando en niveles de 44,4% en los Globales y de 46,4% en los Bonares.

Los extremos medios y largos de la curva operan con tasas que promedian el 25%.

La curva se empinó negativamente y las paridades de los bonos operan en el menor nivel del año, en niveles de entre 25% y 23%.

Las causas de la caída

A la hora de explicar el porqué de la caída, las causas se deben encontrar en distintos frentes.

Por un lado, existe la parte política y las tensiones dentro del gabinete en medio de la aceleración inflacionaria y la crisis económica.

Por otro lado, la misma tensión cambiaria provoca un efecto contagio a la renta fija en dólares.

Además, el programa de venta de bonos en dólares termina provocando una caída en las paridades de los bonos de la renta fija local.

A ello hay que sumarle la mala dinámica del BCRA en cuanto a la compra de dólares en medio del dólar agro y provoca que el mercado vuelva a temer un evento crediticio.

El mercado ve una mayor tensión desde el lado político y económico. Los Globales se disocian de la dinámica de los mercados emergentes y sufren a causa del deterioro de las variables macroeconómicas.

La suba del dólar y la tensión desde el punto de vista cambiario oficial y los financieros, contagian a la deuda.

Los analistas de Delphos Investment señalaron que los soberanos concluyeron la rueda de ayer con fuertes pérdidas y acumulan cuatro días consecutivos de retrocesos.

"Los globales, nuevamente desacoplados de los soberanos emergentes perdieron en promedio 3.4%, destacando la mala actuación de los títulos con vencimiento en 2030 y 2035 perdiendo 4.2% y 4.3% respectivamente. Por el contrario, los soberanos de LATAM lograron obtener retornos positivos", detallaron.

La volatilidad en el mercado cambiario genera tensión en la deuda, sumado a que el Gobierno ha recibido el visto bueno de la UBA para avanzar en el programa de venta de bonos en manos del sector público.

En el día de ayer, el dólar Blue subió hasta los $420, a la vez que los dólares financieros también se dispararon.

En paralelo, las expectativas devaluatorias se aceleraron, con fuertes subas en todos los tramos de la curva Rofex, sobre todo en los meses pre electorales.

Esto contagia a la deuda en dólares, y por ello los bonos caen y operan en el menor nivel del año.

Para los analistas de Delphos, el panorama del tipo de cambio sigue siendo incierto y los futuros del dólar en el mercado de Rofex mostraron un fuerte incremento en las cotizaciones en todos los vencimientos.

"El abrupto salto en las tasas efectivas mensuales a lo largo de toda la curva se situó por encima de 20pp (siendo agosto la más elevada que paso de 178.5% a 200.76%). La dinámica macro, y las dudas que esta alimenta en torno al respectivo ministerio, aumenta la incertidumbre ya no solo en agosto (tasa implícita mensual en 11.9%), sino también en los demás meses", dijeron desde Delphos.

Desde Grupo SBS explicaron que durante la jornada de ayer, varios rumores con respecto a cambios de gabinete presionaron a la baja las paridades de los bonos Globales, con caídas en el rango de 3,2-4,6% en toda la curva.

Asimismo, agregaron que todas las cotizaciones de los dólares alternativos experimentaron fuertes subas mientras que la curva de futuros de dólar también se movió notablemente al alza.

Debilidad en el dólar agro

La falta de buenos resultados en el dólar agro, en cuanto a la acumulación de reservas, también afetca a la deuda ya que los inversores perciben que el BCRA no se hace de la suficiente cantidad de reservas para calmar las tensiones

En el día de ayer, el BCRA pudo comprar solamente u$s 1 millon.

Los analistas de Cohen agregaron que la ventaja de liquidar a un dólar 40% más alto aún no llega del todo a los productores ya que la cotización de la soja disponible en Rosario está sólo 10% por encima del nivel previo a la medida.

"Hasta que la industria no pague más, será difícil que el productor venda. Aunque con demora y con resultados que apuntan a ser mucho más modestos a lo esperado -la estimación de la cosecha volvió a ajustarse a la baja previéndose una producción de soja de apenas 23 millones de toneladas. Es clave que en este período de vigencia del dólar agro el BCRA logre comprar al menos u$s 2000 millones y lograr poder de intervención durante una segunda mitad del año en la que se prevé una fuerte tensión cambiaria", dijeron desde la compañía.

El operador de bonos de un banco local explicaba que la falta de acumulación de reservas en el programa dólar agro afectan a los bonos.

"Con la tensión cambiaria y el aumento de las probabilidades de ver una devaluación, el agro se ve tentado a no liquidar y a esperar a un tipo de cambio aún más elevado. En ese sentido, el BCRA no podrá acumular y pesa sobre la deuda, haciendo que los riesgos de un evento crediticio vuelvan a estar sobre la mesa. En julio vencen u$s 1050 millones y si el BCRA no acumula reservas, el mercado podrá sospechar sobre un eventual incumplimiento", dijo el trader.