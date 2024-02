Empresas aprovechan el clima positivo y salen a financiarse en el mercado local

Con el viento a favor de cuanto acontece con los títulos públicos, las empresas salen a emitir deuda en la plaza local aprovechando la sed de inversores de colocarse en este tipo de instrumentos. El cepo juega su rol dado que los nuevos papeles son "hard dólar", en pesos a tasa fija o Badlar más un plus a plazos que llegan a los tres años. Se trata de una señal positiva dado que los nuevos papeles son "new money", es decir que no son renovaciones ante vencimientos sino "fondos frescos" que buscan las empresas para diferentes proyectos.

El FMI reveló el foco de la visita de Gita Gopinath: nuevo programa, reunión con la CGT y contactos en el G20

El miércoles se lanzó la licitación de deuda de CGC Clase 33 y la dólar linked se completó por cerca de u$s 31 millones al 2026 mientras que la "hard dólar" logró u$s 141 millones aproximadamente a una tasa del 7% anual al 2026 también. Pero la firma Balanz, una de las entidades más activas de la plaza, estuvo y está participando de los siguientes lanzamientos:

- YPF Luz emitió deuda a 36 meses por cerca de u$s 60 millones en sus versiones "hard dólar" y dólar linked.

- IRSA lo hizo por el equivalente a casi u$s 40 millones en pesos a tasa Badlar y en "hard dólar". Fueron a un plazo que varió entre uno y tres años.

- La empresa Surcos está emitiendo un bono verde dólar linked , otro dólar linked y uno en pesos por el equivalente a u$s 15 millones a plazos que van desde los 12 meses a lo 30 meses.

- CNH Industrial está lanzando deuda en pesos a seis meses por hasta $20.000 millones y un dólar linked a dos años por hasta u$s 40 milones.

- Edenor emite "hard dólar" como parte de un canje y de fondos frescos por hasta u$s 100 millones a 33 meses.

- Angel Estrada emitirá en pesos a 12 meses por hasta $ 3.000 millones. Será a Badlar más una sobretasa.

- Raghsa lo hará en la versión "hard dólar" a 30 meses por u$s 20 millones.

- La empresa líder en generación eólica Genneia emitirá en las versiones "hard dólar" y dólar linked a 36 y 30 meses respectivamente por hasta u$s 50 millones.

- Por último, PAE lo hará con un bono a dos años, en dólares pagaderos en el exterior por hasta u$s 20 millones.

Pero lo novedoso también es que una empresa saldrá a cotizar en la Bolsa de Comercio. Se trata de DGC (Distribuidora de Gas del Centro), proveedor de gas natural, que inició el período de formación del libro para la oferta pública inicial de las Acciones Clase B que finalizará el día 29 de febrero. La empresa tiene una red de distribución de 21.321 km que abarca Córdoba, La Rioja y Catamarca, atiende a 796.730 hogares y distribuye el 6,70% del total del gas en Argentina. La colocación está a cargo de Valo, Puente y Balanz, y está autorizada por la Comisión Nacional de Valores. La oferta apunta principalmente a inversores institucionales y accionistas individuales.

Acciones y bonos se disparan y el riesgo país baja al menor valor desde 2020

El equilibrio fiscal y las tasas negativas inciden en este festival de deuda privada. Recuérdese que el sector público, con el alto déficit fiscal, era el principal tomador de deuda en la plaza local, produciendo el conocido efecto de "crowding out", desplazando a empresas del acceso al financiamiento en el mercado. De hecho, el sector público es el principal deudor del sistema financiero argentino.

Ayer el riesgo país llegó a mínimos de casi dos años y cerró cerca de 1.700 puntos. Los bonos en dólares cerraron con subas generalizadas con el Global 2035 trepando 4,5%, el AL30 4,2% y el Bonar 2038 4%.

Los mercados están dando luz verde a los avances del gobierno y en particular con el respaldo externo de la mano de la número 2 del FMI Gita Gopinath y la posibilidad de un nuevo acuerdo. Viento de cola.