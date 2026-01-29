En esta noticia <b>El dólar global se debilita </b>

El real brasileño está entre las monedas emergentes de mayor apreciación y genera una presión cambiaria hacia la Argentina por pérdida de competitividad.

El peso argentino se movió en la dirección opuesta ya que no se apreció, sino que se devaluó en el último año.

El dólar global se debilita

Quien cree que salir a veranear al exterior es igual de conveniente que hace un año, se equivoca.

El dólar a nivel global se debilitó un 10% y esto se vio reflejado en las monedas de la región, las cuales se apreciaron contra el dólar.

Además, el dólar en Argentina subió en el último año, con lo que los pesos perdieron contra el dólar en el último año, a la vez que el dólar perdió valor contra las monedas emergentes, y en particular con los países de la región.

Las monedas emergentes están transitando un proceso de fuerte apreciación cambiaria gracias a la debilidad del dólar.

En el último año, el peso argentino (tipo de cambio oficial) perdió un 27%, ya que se incluye la salida del cepo, el cual fue en abril de 2025 e implicó un salto cambiario.

Junto con el peso argentino se incluyen la Lira turca, que perdió un 17% y la rupia india, con una merma de 5,7%.

Entre las monedas que más se aprecian en el último año se encuentran en el rublo ruso (+28%), el Forint húngaro (+23%), el peso mexicano (19%), la Corona checa (+18%) y el rand sudafricano (+17%).

Entre el top 10 de monedas emergentes que mas se fortalecieron en el ultimo año se encuentran países de la región como el peso chileno (16%), el peso colombiano (15%) y el real brasilero (12,8%).

Si la película se lo acorta a tan solo 6 meses, vemos que las monedas de la región se encuentran en una franca apreciación y liderando las fortalezas de las monedas.

El peso colombiano se fortalece 13,6% y seguido del peso chileno (12,9%). Entre las 10 monedas de emergentes que mas se aprecian en los últimos 6 meses también se incluyen otras monedas de la región como el peso mexicano (9%) y el real brasilero (7,5%).

En dicho periodo, el peso argentino perdió un 10% de su valor.

Lo que queda en evidencia es que el tipo de cambio argentino se ha movido en la dirección opuesta a la de sus pares, lo cual permitió que el tipo de cambio real multilateral se mantenga estable.

Es decir, mientras las demás monedas se apreciaron, el peso se devaluó, lo cual mantuvo en el margen la competitividad comercial de Argentina.

De esta manera, distinto era el escenario en enero del año pasado cuando el real había tocado mínimos y el dólar en Brasil superaba los R$ 6,3 mientras que el tipo de cambio local se mantenía estable.

La apreciación del real este año, junto con la suba del tipo de cambio en Argentina en los últimos 12 meses hace que el cambio sea menos conveniente que el año pasado.

Lo mismo se puede apreiaciar en las monedas de Chile y Perú, que gracias a la suba de los metales y cambios políticos vieron un fotalecimiento de sus monedas respecto del valor que se evidenciaba a comienzo de 2025.

Por lo tanto, y al márgen de las variaciones de precios en los bienes y servicios de dichos paises, en términos cambiarios, el argentino que vaya a Brasil recibiá menos reales por cada dólar o recibirá menos pesos chilenos en Chile por cada dólar que lleve a dicho pais.

Lo mismo ocurrirá con los soles peruanos, ya que la apreciación del 12% en el último año de dicha moneda hace que reciba menos soles por cada dólar que lleve desde Argentina.