Recientemente, la Armada de Brasil ha logrado un avance significativo en el Complejo Naval de Itaguaí, ubicado en la costa del estado de Río de Janeiro, al poner en servicio un submarino diseñado y construido localmente, el cual se suma a una flota destinada a proteger la denominada Amazonia Azul. Este programa ha sido desarrollado en asociación con la firma francesa Naval Group, movilizando a miles de trabajadores y coloca al Brasil en una laguna tecnológica modernizada. Este esfuerzo no solo se alinea con la política de fortalecimiento de su despliegue militar, sino que también refleja el crecimiento económico del país, acercándolo a potencias como Rusia y China. La iniciativa PROSUB contempla la modernización de infraestructura y la producción de unidades submarinas en serie. Hasta el momento, los submarinos completados poseen un sistema de propulsión diésel-eléctrico; no obstante, el futuro plan contempla la creación del primer submarino nuclear brasileño, programado para 2033. El complejo de Itaguaí se transformó en la mayor instalación de su tipo en Latinoamérica, con capacidades de diseño, ensamblaje y certificación que permiten a Brasil gestionar buena parte del ciclo productivo de sus submarinos. La construcción del reciente sumergible demandó la participación amplia de mano de obra especializada: más de dos mil personas reunidas en el astillero intervinieron en las fases finales y en todo el corredor industrial asociado al proyecto trabajan cerca de 5000 empleados. El impacto económico y técnico se evidencia en talleres, proveedores y en la formación continua de ingenieros navales. El avance hacia la propulsión nuclear también posiciona a Brasil en un nivel distinto en términos de influencia y percepción regional, lo que genera observación permanente de potencias con flotas oceánicas desarrolladas. Los submarinos con propulsión atómica ofrecen una autonomía operativa significativamente mayor y velocidades sostenidas sin la necesidad de emerger para recargar baterías, beneficios que amplían el alcance operativo de la Armada. Para un país que tiene intereses en la plataforma continental y en los recursos marítimos, dicha capacidad posee valor estratégico directo. En la actualidad, las nuevas unidades convencionales llevan a cabo patrullajes y maniobras de entrenamiento en el Atlántico. En términos prácticos, Brasil está consolidando capacidades locales mientras adopta una estrategia de proyección marítima que se torna cada vez más evidente. El programa completo requiere una inversión elevada y una cooperación técnica continua junto a Naval Group; el ambicioso cronograma estima que el primer submarino nuclear estará listo a comienzos de la década de 2030. Asegurar la financiación y cumplir con los regulaciones técnicas y regulatorias será crucial para evitar demoras en los plazos establecidos.