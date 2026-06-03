El hallazgo del siglo | Descubren un tesoro oculto junto a la muralla de Ávila: revelan restos arqueológicos de hace 2000 años.

Las excavaciones arqueológicas que se realizan junto al arco de San Vicente, cerca del lienzo este de la muralla de Ávila, en España, han dado como resultado el hallazgo de una necrópolis medieval, entre otros restos de diversas épocas. La actuación está siendo desarrollada por el Ayuntamiento de esta ciudad patrimonio de la humanidad.

La intervención se lleva a cabo de forma complementaria a unas obras más amplias que afectan a una avenida y una rotonda. Los trabajos arqueológicos han permitido localizar vestigios de distintas etapas históricas, incluidos restos que se remontan a los primeros siglos de la ciudad.

Una necrópolis medieval y cuatro estructuras funerarias junto a la muralla de Ávila

El descubrimiento principal corresponde a una necrópolis medieval localizada en los jardines de San Vicente, junto al lienzo este de la muralla de Ávila. El hallazgo forma parte de una intervención arqueológica que también ha permitido encontrar restos de diferentes épocas históricas.

Entre los elementos descubiertos figuran enterramientos medievales posiblemente vinculados a la cercana basílica de San Vicente. En el espacio verde situado junto a la muralla se han localizado, por el momento, restos de pavimentos, así como al menos cuatro estructuras funerarias pertenecientes a una necrópolis cristiana.

Descubren un tesoro oculto junto a la muralla de Ávila: revelan restos arqueológicos de hace 2000 años. Ayuntamiento de Ávila

Cómo las obras en San Vicente llevaron a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes

Los trabajos arqueológicos condujeron inicialmente a los expertos hasta la rotonda de San Vicente, donde se descubrieron niveles arqueológicos que llegan hasta el siglo I d. C., momento en el que los romanos fundaron la ciudad de Ávila.

Ante estos descubrimientos, el alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, visitó la zona para comprobar el resultado de la intervención en su conjunto, incluido el hallazgo de la necrópolis medieval. El Ayuntamiento destacó además que la estratigrafía localizada en la excavación de la rotonda de San Vicente ha sido, según los técnicos, “muy completa e inalterada”, al encontrarse en uno de los caminos habituales de entrada a la ciudad.

Las excavaciones arqueológicas que se realizan junto al arco de San Vicente, cerca del lienzo este de la muralla de Ávila, han dado como resultado el hallazgo de una necrópolis medieval, entre otros restos de diversas épocas. Raúl Sanchidrián

Los restos que ayudan a reconstruir la historia de la ciudad

Los descubrimientos han aportado información relevante sobre las diferentes etapas históricas de la zona. Entre los hallazgos realizados junto a la basílica de San Vicente se encuentra una tumba infantil, de un niño o una niña de aproximadamente un año y medio, que se encuentra “en perfecto estado”.

La sepultura estaba sellada por niveles que no superan el siglo V d. C., lo que supone que ha sido una tumba “cristiana, perfectamente colocada” y en la que también se han descubierto “elementos paganos de protección, siguiendo las costumbres del mundo romano”.

Las excavaciones continúan en el cercano jardín de San Vicente, donde siguen apareciendo restos de enterramientos medievales asociados a la historia de este enclave situado junto a la muralla de Ávila.