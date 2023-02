El secreto oculto detrás del dólar MEP: cuál es la "mano amiga" que lo contiene

"A nosotros nos conviene que el mercado crea que es el Banco Central quien interviene para bajar el MEP, para que crean que tiene mucho poder de fuego, pero en realidad no somos nosotros, sino que son las administradoras de las tarjetas de crédito, que tienen que ingresar los dólares a la Argentina y luego venderlos por MEP", se sincera un integrante del gabinete económico que pertenece a la mesa chica del ministro de Economía, Sergio Massa.

Dólar amigo

De hecho, en diciembre, cuando Mastercard comenzó con las operaciones (luego le siguió Visa y ahora American Express está trabajando en la implementación, adecuación de sistemas y procesos, "que está llevando un tiempo", según admiten) se liquidaron apenas u$s 65,36 millones por MEP, con lo que el promedio por día hábil dio u$s 3,11 millones y el promedio diario fue de u$s 2,11 millones.

En enero, subió a u$s 91,4 millones, con un promedio de día hábil de u$s 4,35 millones y uno diario de u$s 2,95 millones.

En los primeros 15 días de febrero, en tanto, ya se alcanzó un total de u$s 54,77 millones, por lo que el promedio por día hábil trepa a u$s 4,98 millones y el promedio diario asciende ya a unos u$s 3,65 millones.

De dónde vienen

Según el promedio en base a las empresas líderes del mercado, 50% corresponde a pago con tarjetas y 50% con aerolíneas. Estados Unidos lidera el ranking según el monto, con el 30%, seguido por Brasil con el 15%, Chile con 10%, Reino Unido con 7% y Alemania con 4 por ciento.

En el ranking por cantidad de transacciones, también lidera Estados Unidos, pero con apenas 20%, seguido muy de cerca por Brasil con 18%, Chile con 10%, Reino Unido con 8% y México con 5 por ciento.