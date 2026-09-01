Este 1 de septiembre de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el índice IBEX 35 a un precio de 3.61 euros por unidad, con un volumen de negociación que ha alcanzado las 686,887 acciones. Esta cifra representa una variación de -0.77% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de la entidad bancaria en el mercado.

La acción de Banco de Sabadell S.A mostró vaivenes marcados: tras un inicio débil encadenó tres avances, luego tres retrocesos, repuntó dos sesiones y cerró cediendo; el balance de los 10 días resulta prácticamente neutro, sin una tendencia definida.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se ha situado en un 10.04%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 27.04%. Dado que 10.04% es menor que 27.04%, se puede concluir que el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año. Esto indica una menor inestabilidad y variación en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que indica la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras descontar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que representa el fondo de inversión disponible para la empresa.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo financiero español con sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo productos como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión y seguros a través de su red de oficinas y canales digitales.

Su línea de negocio principal es la financiación y gestión de servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones y cotiza en el Ibex 35 (ticker: SAB). Fundado en 1881 en Sabadell, destaca por su especialización en pymes y por su presencia internacional a través de TSB en el Reino Unido.

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