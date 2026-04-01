El precio del barril de petróleo brent vivió este miércoles una jornada de alta volatilidad. Llegó a desplomarse un 5% en la apertura, con el barril por debajo de los u$s 100, hasta los 99, pero luego moderó la caída a menos del 1%. A las 09:30 GMT, el crudo brent cotizaba en u$s 103,21, con una baja del 0,73%. El west texas intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, caía un 1,15% hasta los u$s 100,28, antes de la apertura oficial de Wall Street. El detonante de la caída fue el anuncio de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de que Trump pronunciaría este miércoles un discurso sobre la guerra en Irán a las 21, generando expectativas de un próximo cese del conflicto. El día anterior, el mandatario había asegurado que sus objetivos en Irán estaban cumplidos y que espera una retirada iraní en dos o tres semanas, hacia mediados de abril. También indicó que, tras su salida de Oriente Medio, dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de países como Francia y China. Trump además exigió a las naciones que se negaron a sumarse a su ofensiva militar que actúen con “coraje” y “tomen” el estrecho de Ormuz, señalando que “lo más complicado ya está hecho”. La pronunciada caída del brent tiene una segunda explicación, de carácter técnico. El contrato de referencia cambió en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, lo que distorsiona la comparación con el cierre previo. El martes, el brent cerró a u$s 118,30, pero ese precio correspondía al contrato de futuros con entrega en mayo. Este miércoles, la referencia pasó al contrato de junio, que cerró el día anterior en u$s 103,9. Así, la caída real era de apenas el 2%, según los datos del ICE, y no del 16% que surgía de comparar los u$s 99 del miércoles con los 118 del martes. La diferencia de 14 puntos porcentuales se explica por ese cambio contractual. Los precios de los contratos a plazos más largos muestran una tendencia bajista sostenida: u$s 95 para julio, u$s 89 para agosto y u$s 85 para septiembre. Esto refleja que los inversores apuestan por una pronta resolución del conflicto en el Golfo Pérsico, lo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz. El optimismo se trasladó con fuerza a los mercados bursátiles. Las bolsas europeas arrancaron la sesión con alzas promedio del 2,5%, impulsadas por las expectativas de paz y la caída del precio del petróleo. La plaza con mayor avance fue Madrid, con un alza del 2,75%, seguida de Fráncfort con el 2,61%, Milán con el 2,51%, París con el 2,23% y Londres con el 1,76%. El Euro Stoxx 50 subía un 2,57%. El entusiasmo también llegó a Asia. El Kospi de Seúl se disparó un 8,44%, el Nikkei de Tokio avanzó un 5,24%, la Bolsa de Taiwán ganó un 4,58% y el Hang Seng de Hong Kong subía un 2,32%. En el mercado cambiario, el euro se apreció un 0,27% y se cambiaba a 1,158 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cayó por debajo del 3%, hasta el 2,938%, y la del bono español cedió hasta el 3,406%. Los inversores también estarán atentos durante la jornada a los datos de PMI de marzo en la eurozona y a cifras clave de empleo y ventas minoristas en Estados Unidos, que podrían marcar el rumbo de los mercados en las próximas horas. Con información de Reuters y EFE.