El mercado le pone fecha a un dólar a $1000 e inversores buscan cobertura

La brecha vuelve a subir por encima del 120% y el tipo de cambio real vuelve a valores pre PASO, crece las presiones cambiarias.

Se disparan las tasas de devaluación implícita en Rofex. El mercado espera un dólar oficial en $650 en diciembre y más de $1000 en mayo del 2024.

Los bonos aceleran su caída y operan en mínimos de junioLa tasa de interés en pesos pierde con la inflación y presiona al dólar

Saltan las implícitas en Rofex

La expectativa devaluatoria se está desanclando.

Las tasas implícitas en los futuros de ROFEX saltaron nuevamente a lo largo de toda la curva de dólar futuro, con excepción del contrato de octubre.

De esta manera, se percibe un nuevo desplazamiento de la curva de dólar futuro, reflejando expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial en ascenso.

La implícita de noviembre se disparó 2131 pbs a un récord de 237,8% de TNA o 630,1% de TEA, mientras que la de diciembre escaló 1576 pbs a un máximo de 334,1% de TNA o 1021% de TEA.

Según cálculos de Portfolio Personal Inversiones, la tasa forward octubre y noviembre, que es la tasa implícita que tendría el contrato de noviembre cuando caduque el de octubre visto desde hoy, marcó un récord de 27,8% mensual, superando el anterior pico de 27,5% alcanzado el 04 de septiembre, en la antesala del dólar "soja".

"Con estos movimientos, consideramos que, en el relativo, el mercado está comenzando a asignarle mayores chances a que el equipo económico sea incapaz de mantener el tipo de cambio oficial fijado hasta el cambio de mandato el 10 de diciembre ni que tampoco pueda administrar un tímido reanudamiento del crawling peg", dijeron.

En ese sentido, remarcaron que se empieza a pricear que un salto discreto del dólar "oficial" sería inexorable tras un eventual balotaje.

Con estos registros, el mercado espera un salto cambiario del 11% efectivo mensual en octubre, del 30% en noviembre y del 33% efectivo mensual en diciembre.

La expectativa devaluatoria acumulada para noviembre/diciembre trepó al 73% recientemente.

Medido en tasa efectiva anual, el mercado está viendo un salto cambiario del 200% para octubre, del 630% para noviembre y de más del 1000% para diciembre.



En base a estas expectativas, el tipo de cambio oficial saltaría a $388 en octubre, $504 para noviembre y de $664 para diciembre.

Yendo más largo en la curva, el mercado ya está proyectando un dólar en $1000 para abril del año que viene.

Los analistas de Wise Capital remarcaron que las señales son concretas.

"Crecen las expectativas de saltos cambiarios en noviembre y en diciembre. Tras la devaluación de agosto se desplomaron las tasas implícitas en los futuros. Sin embargo, progresivamente comenzaron a rebotar. El mercado interpretó que el BCRA iba a mantener el dólar quieto hasta fines de octubre pero que a partir de noviembre podría registrarse una modificación en el tipo de cambio ya que la devaluación de agosto, en un contexto de alta inflación, no fue suficiente", detallaron.

Maximiliano Bagilet, team leader de TSA Bursátil detalló que, con respecto al momento en que ocurra el salto de devaluatorio va a a depender exclusivamente de cómo salgan las elecciones.



"Consideramos que si hay ganador en primera vuelta la devaluación se va a hacer inmediatamente, o sea en noviembre. Si no hay primera vuelta y vamos a un escenario ballotage, que es lo que se presenta ahora, el salto lo vamos a ver fuerte a partir de diciembre. Creemos que no va a haber un solo shock de devaluatorio, sino que van a ser varios, a partir del primero corrimiento cambiario", sostuvo Bagilet.

Oportunidades de inversión

El mercado ve la necesidad de seguir tomando cobertura cambiaria en la antesala de mayores presiones cambiarias y de riesgos devaluatorios.

De esta manera, se destacan las opciones dólar linked, asi como también en bonos que ajustan por CER, ante la expectativa de una aceleración en la nominalidad de la macroeconomía argentina de cara a los próximos meses.

Francisco Mattig, Senior Portfolio Manager de Consultatio, detalló que dado que el tipo de cambio real ya se encuentra prácticamente en el mismo nivel respecto del previo a las PASO, han decidido incrementar su exposición en bonos dólar linked como cobertura cambiaria.

"En nuestro fondo de retorno total, pasamos de 30 puntos hace poco más de un mes entre bonos duales y dólar linked, al 45% actualmente, entre riesgo soberano y corporativo. Por su parte, en el fondo dólar linked redujimos exposición a sintéticos (de 35% a poco más de 5 puntos del fondo), en detrimento de dólar linked y duales, por una mejor relación riesgo y rendimiento.

En particular, desde Consultatio encuentran valor en los bonos duales.

"Vemos una oportunidad en el dual de febrero (TDF24), que visto como dólar linked tiene un spread de solo 3 puntos contra el TV"% y está en el máximo spread desde mayo, así como también casi 150 puntos de spread versus el dual de abril (TDA24). Además, el dual de febrero permite capturar mejor un escenario de devaluación antes de febrero", comentó Mattig.

Debido a que los analistas de TSA Bursátil no esperan uno, sino varios movimientos cambiarios, desde la compañía no convalidan las tasas en Rofex actuales con la idea de tomar cobertura en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo.

"Para tomar cobertura para el tipo de cambio, hoy vemos más atractivo los títulos del Tesoro. El bono TV24 de abril es una oportunidad para el que tiene que tomar cobertura. A mi entender, las tasas en Rofex están muy altas. No quiere decir que no se dé ese escenario, sino que al haber varios altos cambiarios. Pagar una tasa excesivamente alta en algunas posiciones puede hacer que se comprima fuerte esa tasa implícita y no la convalidaría de momento", remarcó Bagilet.

Finalmente, desde Wise Capital recomiendan fondos de cobertura cambiaria.