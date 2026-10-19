Desde este lunes, MSCI pasará a calcular y difundir los índices MSCI Merval y MSCI BYMA general, donde se publicarán valores del índice en pesos y en dólares.

El valor inicial es de $ 100.000 para ambos índices, y la composición se distribuye entre sector financiero 38,5%, servicios públicos 26,4%, energía 25,2%, bienes intermedios 7,6%, consumo básico 2,3%.

El universo de empresas elegibles serán acciones de empresas listadas en Argentina y en BYMA. Se elimina el mínimo de 20 componentes del índice, dentro de un universo de empresas listadas en BYMA y elegibles para calificar para los índices que es de 73.

Elevar el perfil

“Esta colaboración estratégica es un paso concreto en la estrategia continua de BYMA para elevar el perfil internacional del mercado de capitales argentino”.

“Alinear los índices de referencia de BYMA con la metodología global de MSCI brinda a los inversores locales e internacionales un marco estandarizado y ampliamente reconocido para el seguimiento de los instrumentos renta variable argentinos”, revelan desde BYMA.

Indices

“La colaboración también fortalece el ecosistema de índices local de manera más amplia, creando una base para nuevos productos, soluciones e iniciativas a medida que el mercado argentino continúa desarrollándose y alineándose con los estándares internacionales”, agregan.

Los criterios para ingresar al índice son la capitalización de mercado, el valor total de mercado de la empresa, su capitalización de mercado y el volumen operado

¿Cómo se determina la ponderación de cada instrumento? La ponderación de las acciones en el índice se determina en propoción a su capitalización de mercado ajustada por su capital flotante.

Límite

Hay un límite máximo en las ponderaciones del MSCI MERVAL del 15% por empresa, aunque durante la vida del índice, puede haber empresas que superen el 15% por variaciones de precio.

Esta situación se corrije en cada rebalanceo, que son trimestrales (tanto para determinar los componentes del índice como sus ponderaciones), que se hacen en febrero, mayo, abril, agosto y noviembre.

ETF

Por otra parte, en las próximas semanas, se emitirá el primer ETF local en Argentina: será un ETF pasivo que replicará al índice MSCI MERVAL. La participación en los índices ahora cobra mayor relevancia, por estar asociada a mayores flujos de inversión hacia los componentes. Mayor liquidez y menores spreads provocarán menor costo de capital y mayor visibilidad sobre nuevos inversores.

A su vez, está previsto un programa de Market Makers para acciones locales: será para emisoras interesadas en mejorar la calidad de negociación de sus activos.

Market makers

BYMA desarrolló un Programa de Market Makers para activos locales, que implica un acuerdo entre la emisora de una acción y un Market Maker, donde BYMA se encarga de la revisión del cumplimiento del acuerdo.

Además, BYMA brinda asistencia en todo el proceso. Más allá de los beneficios del programa, aumentan las posibilidades de entrada en los índices. Según pudo saber este diario, BYMA lanzará su programa en las próximas semanas.