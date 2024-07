El gurú del blue reveló las 4 razones por las que el dólar blue no seguirá subiendo

El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el gurú del blue, enumeró las razones por las que el dólar no seguirá subiendo.

Di Stefano señaló en su último informe que el presidente Javier Milei está "cerrando las canillas de emisión de pesos", lo que "va a debilitar la suba del dólar".

El dólar blue hoy lunes 22 de julio cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta, luego de acumular en la pasada semana una baja de $ 65.

Las 4 razones por las que el dólar blue no seguirá subiendo

En este sentido, Di Stefano explicó cuáles son las cuatro canillas de emisión que se terminarán de cerrar en el segundo semestre.

En primer lugar, en 6 meses la Argentina dejo de tener déficit fiscal, y pasó a tener superávit fiscal. "Si algo deseaba que sucediera, finalmente sucedió, el ministro de Economía con los pesos del superávit comprará dólares y los utilizará para el futuro pago de intereses de la deuda", señaló.

En segundo lugar, se habían emitido bonos por un total de $ 17,7 billones con un seguro de garantía, que cuando el tenedor quisiera lo ejecutaba y exigía el pago total. "El Gobierno consiguió la rescisión de un 78% de estos seguros, por supuesto pago una prima para que los bancos resignaran este derecho. Es probable que se les ofrezca un canje por el 22% restante, la canilla no se cerró, pero pasó de un chorro a una gotera", indicó.

En tercer lugar, el gurú del blue planteó que el Gobierno pasó la deuda que estaba en el Banco Central bajo la órbita de la Tesorería, que pagará los intereses y se constituirá en la tasa de política monetaria. "Se emitirían unos $ 20 billones. La canilla queda cerrada, ya que las tasas que se capitalizan no se pagan, se refinancia", observó.



Por último, explicó que el Banco Central compra dólares y emite pesos, esto genera emisión de dinero.

"Ahora compra los dólares a $ 926,75, y puede venderlos en el mercado a valores de $ 1.330, de esta forma esteriliza los pesos que emitió y se queda con el resto. Por cada dólar que ingresa, vende 0,70 centavos y se queda con 0,30. Si bien las reservas no crecerán al mismo ritmo que antes, el aumento será genuino . El problema es que en entre el 1 de junio y el 16 de julio apenas compró u$s 177 millones, y los habría perdido con las ventas de jueves y viernes. Sin embargo, el compromiso sería esterilizar todos los pesos emitidos desde el 30 de abril en adelante, lo que suma una cifra superior a los u$s 1.500 millones", apuntó.

¿Por qué no seguirá subiendo el dólar según el gurú del blue?





"Muchos actores económicos, por efecto reflejo de lo que sucedió con el Kirchnerismo, se aferran al dólar como un salvavidas , lo que no han visto es que dicho salvavidas está pinchado", afirmó el gurú.