BCRA compró más de u$s 1150 millones en enero: el mercado celebra el dato y espera que siga la tendencia
El BCRA viene con un rally de compras sostenido. En enero compró unos u$s 1158 millones y, aunque por la valuación del oro las reservas llegaron a superar los u$s 46.000 millones, en el cierre del mes cayeron.
