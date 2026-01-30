El Banco Central (BCRA) compró u$s 23 millones este viernes y termina enero con embolsos por un total de u$s 1158 millones en 20 ruedas consecutivas. Se trata de un dato positivo, pese a que es un nivel de embolsos por debajo de otros eneros, dado que en el mismo mes de 2025 había captado u$s 1600 millones y en 2024, u$s 3200 millones.

Así, las reservas brutas cierran el mes en u$s 44.502 millones, un buen número, pero unos u$s 1700 millones por debajo del nivel que habían alcanzado en la jornada previa.

De esta manera, vuelven al mismo nivel que habían alcanzado el 7 de enero pasado. La baja se debe a la caída de las cotizaciones de activos, principalmente el oro, que se vio este viernes, cuando el metal precioso cayó nada menos que 8,3% y cotizó u$s 4908, luego de protagonizar un rally alcista que lo llevó a superar los u$s 5000.

Esa variable representó “casi la mitad de la baja diaria y la otra se debió a movimientos habituales de fin de mes de los bancos, que vuelven el primer día hábil del mes siguiente”, indicaron fuentes del BCRA.

No obstante, la mirada del proceso de compra del mes que tiene el mercado es positiva en general. “Es un dato que se celebra pese a que es un número modesto comparado con eneros pasados ya que veníamos de 10 meses sin compras”, analizó el economista y analista de mercados Christian Buteler en diálogo con El Cronista.

Dijo que este proceso estuvo impulsado por el ingreso de dólares de las colocaciones de deuda de provincias y empresas principalmente.

“Creo que fue un buen resultado, acorde con lo esperado y anunciado oportunamente a fines de diciembre, sobre el inicio del proceso de recuperación de reservas”, apuntó Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio.

Y destacó que, “con escaso impacto en la cotización del dólar, el Central pudo estar presente en todas las ruedas, aprovechando la disponibilidad de divisas”.

Perspectiva para febrero

Quintana espera que ese proceso se repita en febrero y, en igual sentido, Buteler señaló que “es deseable que el BCRA siga comprando dólares”.

“Si vemos los años previos, el segundo mes del año ha sido de embolsos siempre en general, en 2024 fueron u$s 2360 millones y en 2025, unos u$s 1950 millones”, dijo.