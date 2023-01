El Gobierno deberá pagar u$s 1000 millones a los bonistas: a dónde irán los dólares

El canje de deuda llevado a cabo por el ex ministro de economía, Martin Guzmán, fijó este 7 de enero como fecha en el que el Gobierno deberá pagar u$s 1000 millones en concepto de cupones de intereses a los bonistas.

Aquellos inversores que tengan bonos argentinos, recibirán un flujo de dólares por el pago de los cupones.

Los analistas recomiendan reinvertir los dólares, aunque también advierten sobre los riesgos en dicha decisión.

Vencimiento de intereses de deuda

El próximo 7 de enero, el Gobierno deberá afrontar el pago de u$s 1018 millones por los pagos de intereses de deuda con acreedores privados.



A partir del canje de deuda llevado a cabo por el ex ministro de economía, Martin Guzmán, desde 2023 y en los próximos años, los cupones de deuda irán creciendo, implicando un mayor compromiso financiero a afrontar por parte del Gobierno.

El monto de deuda a pagar ha sido muy bajo desde 2020 a la fecha, siendo este vencimiento el de mayor monto hasta antes de las elecciones.

Ya para el próximo periodo presidencial, el Estado Nacional deberá hacer frente a u$s 25.154 millones entre 2024 y 2027, saltando a u$s 37.189 millones entre 2028 y 2031 y por u$s 34.260 millones entre 2032 y 2035.

Si bien el Gobierno fue exitoso en su momento en postergar los pagos para los próximos años, el gran déficit que generó sobre la deuda es restarle atractivo en los cupones que pagan los bonos.

Los pagos de intereses son muy bajos, lo cual le resta potencial a una inversión de renta fija, provocando que la deuda opere más bien como una acción y no tanto como un activo de renta fija.

El Global 2029 paga un cupón del 1% anual, mientras que el Global 2030 tiene un cupón de 0,5% anual.

En el tramo medio, el Global 2035 tiene un cupón de 1,5% anual. En el tramo más largo, los Globales a 2038 y 2041 muestran cupones más interesantes, del 3,87% y 3,5% respectivamente.

Hoy, el tema de los cupones se vuelve relevante ya que esta semana, el Gobierno deberá pagar los cupones por la deuda en dólares.

Para aquellos bonistas que tengan los bonos, recibirán el pago de los intereses. La clave para estos inversores es qué hacer con ese flujo que recibirán.

Los analistas de Portfolio Investement afirmaron que el tamaño de los cupones es muy bajo como para considerarlos relevantes dentro de una decisión de inversión.

"Salvo el GD38 que tiene un cupón razonable de 3,75%, el resto de la curva son bonos con cupones muy bajos. El GD30, por ejemplo, tiene 0,5% anual. De esta manera, para la mayoría de los bonos son casi un descuento", dijeron desde Portfolio Investement.

Desde el lado operativo, los analistas de la compañía remarcaron que, dado el tamaño reducido de los cupones, lo más conveniente es reinvertirlo.

Esto también se potencia con el view optimista que tienen para los bonos en el mediano plazo.

"Dado que la perspectiva de mediano plazo es buena porque siguen muy baratos, recomendaríamos reinvertir los cupones. Más aún porque son cupones bajos", remarcaron los analistas de Portfolio Investment.

reinvertir ¿si o no?

La decisión de los inversores sobre qué hacer con el cobro de los cupones también impacta sobre su perfil de riesgo.

Al reinvertir los cupones en los mismos bonos, implicará que el inversor refuerza su apuesta sobre la deuda argentina.

Sin embargo, será importante para este inversor conocer los riesgos en dicha inversión, y que la misma vaya en línea con su perfil de riesgo.

Julio Calcagnino, research Team Leader TSA Bursátil, considera que la reinversión de los cupones de los bonos soberanos se canalizará principalmente en función de la situación de cada inversor.

Esto es, su perfil de riesgo, la exposición de su cartera a los títulos públicos en dólares y su historia de inversión en los mismos.

Independientemente de esto, a la hora de determinar qué bonos serían los más convenientes, Calcagnino contextualiza la actualidad de la deuda en función de las chances de una reestructuración de deuda en el futuro.

"Si hipotéticamente, a mitad de 2024 tuviese lugar una reestructuración de deuda y se ofreciese a los inversores nuevos títulos de valor u$s 40 cada VN 100, dentro de los Globales los bonos preferidos serían el GD35 y GD29. Por su parte, dentro de los Bonares preferimos el AL35 y el AL30", afirmó.

Finalmente, Agustín Vega Olmos, estratega de Conosur Inversiones, remarca que la decisión de reinversión de los cupones dependerá tanto del apetito de riesgo del inversor y cuanta importancia le da al carry.

"Si el inversor busca un posicionamiento táctico y deja de lado el cupón de interés, la posición de los bonos en estos niveles sigue atractiva. El GD38, el bono con mayor cupón dentro de la curva soberana tuvo un fuerte rally superior al resto de los bonos, lo cual podría indicar un mayor apetito por los intereses a cobrar que se pagarán dentro de poco", detalló.

Por otro lado, Vega Olmos también encuentra atractivo en el GD35.

"El Global 2035 se mantiene en una paridad en torno al 28%, rezagado contra el resto de la curva que ya opera por encima del 30%", comentó.

El estratega de Vega Olmos remarca que para aquellos inversores que no están interesados en agrandar la proporción en bonos soberanos en su cartera con mayores cupones, podrían buscar posicionarse en activos corporativos.

"Existen créditos interesantes que están pagando cupones superiores a los soberanos, manteniendo una duration muy por debajo de los mismos, como puede ser CAPEX 2024 o PAMPA 2026, que si bien su pricing actual luce algo caro, siguen siendo interesantes", detalló.