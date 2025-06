El Gobierno confirmó que pagará los vencimientos de julio, ¿hay oportunidades en los bonos en dólares?

El 9 de julio el Gobierno cancelará unos u$s 4300 millones de deuda con bonistas privados. Los miembros del equipo económico confirmaron que cuentan con los dólares para hacer frente a dicho compromiso y el mercado busca oportunidades de inversión en ese contexto.

La curva de bonos soberana muestra señales de confianza que dejan entrever que el mercado confía en que se realizará el pago. Los analistas buscan oportunidades en los títulos en dólares. ¿Cuáles son los preferidos y cuanto pueden subir?

Se aproxima el pago

Dado que el stock de dólares es siempre una variable clave que miran los bonistas y que las probabilidades de un incumplimiento siempre lucen amenazantes, el Gobierno salió a calmar cualquier tipo de sospechas e insistir en que el Tesoro ya cuenta con el dinero para hacer frente al pago.

En las últimas horas, tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, insistieron en que los pagos de deuda se van a llevar a cabo con normalidad. Lo han dicho en conferencias, entrevistas y en sus redes sociales.

El más elocuente fue el integrante del equipo económico Felipe Núñez, quien confirmó que el Gobierno tiene los dólares para llevar a cabo el pago, a través de su red social X.

El Stock de reservas netas es de -u$s 8000 millones, debajo de las metas planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los analistas del mercado confían en los comentarios del equipo económico y aún ven viendo valor a mediano plazo en la renta fija local.

Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, espera que los bonistas reinviertan gran parte de los cupones recibidos en la renta que vence el 9 de julio próximo.

"Creemos que gran parte de dicha renta va a ser reutilizada por los inversores para reinvertirlos, ya que, si bien el riesgo país sigue bajando y actualmente se ubica por debajo de los 670 puntos hay espacio para que siga descendiendo", dijo.

El Tesoro deberá pagar u$s 9100 millones de deuda este año, incluidos los compromisos con organismos internacionales (OOII) de deuda. El año que viene vencen u$s 9100 millones con privados y un total de u$s 16.700 millones incluyendo OOII.

Los compromisos totales de la Argentina ascienden a u$s 20.325 millones en 2027, suben a u$s 23.717 millones en 2028. Recién bajan de los u$s 20.000 millones en 2032, por lo que el perfil de vencimientos luce bastante desafiante.

Aun así, para el corto plazo, el mercado espera que el mercado siga renovando la confianza en la deuda local y se reinviertan los cupones en los títulos de deuda argentina.

Pablo Lazzari, CEO de Insider Finance, coincide en su expectativa de que el mercado reinvertirá los cupones.

"Creemos que habrá una reinversión de los cupones por parte de inversores que reciban pago y amortizaciones el 9 de julio. Principalmente en la parte media y larga de la curva con foco en AL35, AL41 y GD46", detalló.

Emisión del Bonte 2030 y más dólares del tesoro

En la última semana, el Tesoro licitó un bono en pesos para inversores del exterior por un total de u$s 1000 millones.

De esta manera, el equipo económico acrecentó su stock de dólares, sumando u$s 4027 millones, lo cual implica el 93% del total del vencimiento de julio.

Sin embargo, Núñez confirmó que el Gobierno ya cuenta "con los dólares", por lo que se sobre entiende que ya tiene en sus disponibilidades el 100% del vencimiento, es decir, los u$s 4300 millones.

Probablemente, los u$s 1000 millones reciben recibidos terminan siendo transferidos a la cuenta del Tesoro en el Bank of New York (BONY) para cancelar después la deuda.

En ese sentido, el mercado también espera que el equipo económico siga utilizando la vía de financiamiento en pesos para inversores del exterior para seguir acumulando reservas vía endeudamiento y sin intervención dentro de la banda.

Los analistas ven justificativos para seguir reinvirtiendo en los bonos argentinos, aunque también señalan variables de riesgo a monitorear.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, resaltó que su expectativa es que el mercado opte por seguir estando posicionados en la deuda local ya que las perspectivas para la renta fija argentina siguen siendo favorables.

"Seguimos viendo valor en la curva en los bonos en dólares. Por lo tanto, pensando en el próximo pago, a determinado tipo de clientes les estamos recomendando la reinversión. Creemos que, a nivel de fundamentals, los niveles de reservas, el continuo proceso de desinflación y el ordenamiento de variables macro, son datos sólidos como para continuar invertido en Argentina", señaló Álvarez.

¿Cobro de cupones y volatilidad?

El riesgo radica en que el mercado de bonos vuelva a experimentar un ajuste, similar al ocurrido en enero pasado.

Justo después del cobro de los cupones de enero, la deuda argentina experimentó un ajuste del 15% en promedio en los distintos tramos de la curva.

Sin embargo, luego los bonos volvieron a subir y se encuentran nuevamente en zona de máximos históricos.

Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI, considera que es probable que se repita la dinámica de los últimos pagos, en especial, que se adelante el efecto.

A su vez, y más allá de este fenómeno, en particular, Siana Serrate agregó que se mantienen optimistas respecto a la deuda soberana y al potencial recorte de riesgo país en los próximos meses.

"De corto plazo estaremos también enfocados en otros eventos que podrían convertirse en drivers al alza o la baja. Entre ellos destacamos las próximas licitaciones, pues creemos que el gobierno reabrirá el BONTE 2030 para acumular reservas. Además, las coaliciones que se presenten para las elecciones de PBA también es un driver clave. Finalmente, el nuevo dato de inflación, el cual podría romper el umbral del 2% de acuerdo a las mediciones de alta frecuencia es otra variable que monitoreamos", indicó.

Curva normal: señal de confianza

Actualmente la curva soberana ha mostrado señales de fortaleza al evidenciar un aplanamiento en la misma y una leve inversión positiva en el tramo más corto.

Esto es una señal de confianza del mercado con relación a que se espera que efectivamente el Gobierno cumpla con sus compromisos de pago de la deuda.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero realtaron que mantienen un enfoque constructivo para las próximas semanas, considerando la futura acumulación de reservas proveniente de las probables emisiones de Bonte suscritas en dólares estadounidenses.

"Mantenemos a "El Salvador" como objetivo de nuestro escenario base y, por lo tanto, recomendamos mantener posiciones en bonos ARGENT 2035 (rendimiento objetivo del 8,5%). En cuanto a los diferenciales globales, tras una reducción de 100 puntos básicos desde el máximo del Día de la Liberación, no prevemos una mayor compresión significativa de los diferenciales debido a este catalizador", dijeron.

En el caso en que los bonos compriman hacia la deuda del El Salvador, los bonos podrían subir entre 12% y 23%, siendo el GD35 el de mayor potencial alcista.

El gobierno tiene el objetivo de poder volver a los mercados internacionales de deuda, sin embargo, con el actual nivel de riesgo país, dicha posibilidad se torna más complicada ya que el costo financiero superaría el 11% a 10 años.

El mercado espera que el riesgo país siga cayendo y por ello ven sentido en seguir posicionado en los bonos argentinos.

El riesgo país se encuentra en mínimos de 650 puntos, apenas 100 puntos básicos por encima del mínimo de enero pasado.

Desde que asumió Milei, el riesgo país pasó de los 2000 hasta los 650 puntos actualmente.

Álvarez espera mayores subas en la renta fija local, sobre todo cuando se lo compara con los rendimientos que presentan los bonos en dólares de créditos comprables.

"Todavía la Argentina, cuando lo vemos con comparables, creemos que tiene margen de seguir disminuyendo el spread, lo cual puede dar potenciales de rendimientos en dólares atractivos. Dentro de la curva, lo que más nos gusta es el G35, porque es donde vemos que se puede capturar ese mayor upsid. El mismo es cercano al 20% en dólares, considerando un escenario político favorable argentino y una continua compresión en los spreads y descenso en el riesgo país", indicó el CEO de IMSA Alyc.

En cuanto al posicionamiento, Siaba Serrate sigue viendo valor en los bonos del tramo medio y largo de la curva.

"Seguimos sugiriendo los GD35 y GD41 para el tramo largo de la curva. Adicionalmente, decidimos favorecer el AL30 para la parte corta dentro de la estrategia Barbell. A partir del buen desempeño de los Bopreales en las últimas semanas, decidimos exponernos en AL30 para la exposición de corto plazo", detalló.

Mirando al mediano plazo, y dentro de las inversiones, Ruggieri también ve al bono de la Provincia de Buenos Aires (PBA) como una oportunidad para las próximas semanas, justo en la antesala de la carrera electoral.

"Pensando en el trade electoral para los que busquen mayor exposición podrían ubicarse en el bono de la provincia (BA37) hoy con una tir cerca del 14%. Con un buen resultado por parte del gobierno podríamos ver subas entre 4% y 7% por encima de los globales como el GD35", puntualizó.