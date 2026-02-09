La Secretaría de Finanzas anunció este lunes una nueva licitación para el miércoles 11 de febrero, donde intentará renovar vencimientos por $ 9,6 billones, la gran mayoría en manos del sector privado. El ministro de Economía Luis Caputo ofrecerá letras y bonos a tasa fija, bonos CER, instrumentos dólar linked, y bonos que ajusta por la Tasa Tamar, la de los plazo fijos mayoristas. Lecap al 17/04/26 (S17A6) Lecap al 31/07/26 (S31L6) Lecap al 30/11/26 (S30N6) Lecap al 15/1/27 (T15E7) Boncer al 30/6/26 (TZX26) Boncer al 15/12/26 (TZXD6) Boncer al 30/06/27 (TZX27) Boncer al 30/06/28 (TZX28) Bono Tamar al 31/08/26 (M31G6) Bono Tamar al 26/02/27 Título dólar linked al 30/04/26 (D30A6)