El factor clave por el que el dólar seguirá subiendo pese a las medidas del Gobierno, según el gurú de la City

Con el aumento del dólar blue a casi $ 400 y de cara a las elecciones 2023, el economista Salvador Di Stefano analizó el panorama actual y cómo este se puede desarrollar a futuro con el próximo presidente.

En primer lugar, el titular de la consultora SDS repasó las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa y tildó de "trapisonda" al canje de bonos en manos de entidades públicas por un nuevo título en pesos que aplicará la cartera.

"El Estado lo que va a terminar haciendo es que, como no le aceptan los bonos en pesos en el mercado, se va a dar vuelta, va a ir la abuelita -por los bonos en manos de ANSES- y le va a decir '¿Me da los bonos?', y la abuelita es como la de todos nosotros: te lo presta", ilustró en diálogo con Radio Rivadavia sobre la maniobra financiera del Gobierno.

"Entonces la abuelita [ANSeS] le va a dar bonos en dólares y el Estado le va a dar un bono dual en pesos que vence en el 2036 que ajusta por inflación o tasa de devaluación, cual fuera la mayor, más un 8% y, cuando los empome a los jubilados con ese bono, con los bonos en dólares que obtiene sale a vender al mercado y con eso financia su déficit ", concluyó su explicación, asegurando que esto afectará a los jubilados de ANSES en favor del sostenimiento del déficit fiscal del Estado.



Además, para Di Stefano, esta operación también suma otros dos puntos negativos. En primer lugar, "si los bancos empiezan a comprar esos bonos, dejan de darle crédito al sector privado para dárselo al Estado, por lo cual vamos a acrecentar la retención ", sostiene.

Por otro lado, aunque la venta de estos bonos genera una suerte de "dique de contención para el dólar", igualmente la desconfianza en el Gobierno mantiene su influencia: "Por eso los dólares están cada día creciendo más en precios y la inflación cada día es más alta", enfatizó Di Stefano.

Inflación y devaluación: la bomba en manos del próximo gobierno

Respecto a las repercusiones de la suba de precios acelerada, el economista Salvador Di Stefano aseguró que, en caso de que la inflación de marzo de alrededor de un 7% -porcentaje esperado por las consultoras- en abril la tasa del plazo fijo deberá aumentar también del 6,5% al 7%.

Además, la tasa de devaluación también tendría que modificarse: "No pueden seguir devaluando al 5,5%, la tenés que llevar como mínimo al 6,5%".

Esto genera un "escenario de manta corta" en el cual la inflación "se escapa y arrastra la tasa de plazo fijo, la tasa de devaluación y la tasa de los préstamos " por lo que la población no puede sacar créditos personales o endeudarse con tarjeta porque es imposible de sostener.

"Todos somos más pobres: el peso es un helado que te lo dan a las tres de la tarde, en medio del sol y con 40 grados de calor, y te dicen comételo a las ocho de la noche, no te queda nada", ilustró Di Stefano respecto a la pérdida de valor de la moneda nacional.

En línea con esto, consultado respecto a la posibilidad de que la dinámica de aumento de precios derive en un proceso de hiperinflación, Di Stefano estimó que esto no ocurrirá en la Argentina al menos durante este Gobierno.

"No creo que estemos a la puerta de una hiper porque Massa nunca va a liberar el dólar".

"No creo que estemos a la puerta de una hiper porque Massa nunca va a liberar el dólar", enfatizó el economista, quién explicó que "mientras vos tengas el cepo, estás postergando inflación a futuro".

Y completó con una alerta: "Entonces lo que estas viviendo en todo este tiempo es una inflación que es alta, pero que cuando venga el próximo gobierno y ponga las cosas en orden, va a ser mucho más alta".

Para Di Stefano, el próximo presidente deberá hacerse cargo de reorganizar la economía con medidas de shock que rebajen el déficit fiscal: "Los cambios estructurales no los podés hacer en los primeros 100 días, los tenés que hacer en las primeras 100 horas. Si no hacen el ajuste, no terminan el mandato", condenó para cerrar.