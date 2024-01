El dólar blue avanzó hasta otro récord y el BCRA sumó más reservas

El Banco Central compró este martes casi u$s 190 millones a través del mercado oficial de cambios, con lo cual mantuvo su racha positiva en la sumatoria de reservas internacionales, en una jornada en la que la cotización del dólar en el mercado informal avanzó hasta un nuevo récord nominal.

Tras el resultado positivo de u$s 189 millones que registró la entidad, el acumulado de compras netas del mes ascendió a u$s 2552 millones. Desde el 13 de diciembre, cuando el Gobierno dispuso el salto devaluatorio, el monto totaliza u$s 5414 millones.

A la vez, la autoridad monetaria mantuvo el ritmo de devaluación diaria al disponer un incremento de $ 0,50 para el tipo de cambio oficial mayorista, que avanzó a $ 821,90, en una jornada en la que el volumen operado de contado cedió a u$s 244,2 millones.



En la plaza informal, el precio de la divisa avanzó hasta alcanzar otro máximo histórico nominal. La cotización del dólar blue anotó un alza de $ 20 (1,65%) para ubicarse en $ 1235 en la punta de compra y $ 1255 en las casas de cambio informales del centro de la ciudad de Buenos Aires.

Los dólares financieros, en tanto, operaron cierta volatilidad al interior de la jornada, aunque finalizaron en baja. El MEP a través del bono GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear descendieron 0,7% y 2,1% hasta situarse por debajo de los $ 1234 y $ 1285, respectivamente.