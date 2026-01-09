El crédito volvió a crecer, pero sigue lejos de un boom: qué pasará en 2026
El crédito volvió a crecer y el sistema financiero recuperó su rol de intermediación, pero su consolidación en 2026 dependerá de ordenar la mora heredada, bajar tasas y sostener la estabilidad macro para que el rebote no quede a mitad de camino.
El crédito volvió a crecer y el sistema financiero recuperó su rol de intermediación, pero su consolidación en 2026 dependerá de ordenar la mora heredada, bajar tasas y sostener la estabilidad macro para que el rebote no quede a mitad de camino.