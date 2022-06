El consejo de un gurú de Wall Street sobre el éxito: le debe todo a estas reglas

"Dolor más reflexión es igual a progreso" es la piedra angular de la filosofía de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, una de las empresas de gestión de inversiones más grande del mundo.

En el camino de crear la quinta empresa privada más importante de los Estados Unidos, Dalio descubrió principios únicos que lo llevaron al éxito. Es por esto que escribió un libro llamado Principios.

En este libro, Dalio comparte lo que aprendió a lo largo de su notable carrera. Argumenta que la vida, la gestión, la economía y la inversión pueden sistematizarse en reglas y entenderse como máquinas.

Uno de los principios fundamentales del libro y su mayor consejo para los jóvenes que buscan emprender es que "no se puede evitar el dolor, especialmente si perseguís metas ambiciosas".

DOLOR + REFLECCIÓN = PROGRESO

Dalio asegura que sentir este tipo de dolor puede ser un golpe de suerte, ya que si lo abordamos correctamente, es una señal de que necesitamos encontrar soluciones para poder progresar.

Aconseja no intentar evitar el dolor, sino reflexionar sobre él. Esto nos llevará a un rápido aprendizaje y a una evolución de nosotros mismos. La mayoría de las personas tienen dificultades para reflexionar cuando sienten dolor y al intentar distraerse no logran captar las lecciones que este puede brindarnos.

"Los desafíos que enfrentes te pondrán a prueba y te fortalecerán. Si no estás fallando, no estás superando tus límites, y si no estás superando tus límites, no estás maximizando tu potencial", escribe Dalio en su libro.

La teoría del reconocido inversor es que si elegimos pasar por este proceso a menudo doloroso de evolución personal, naturalmente vamos a "ascender" a niveles cada vez más altos. Cuanto más alto, más eficaz seremos al trabajar con la realidad para dar forma a los resultados hacia nuestros objetivos. Lo que antes parecía imposiblemente complejo se vuelve simple.

CÓMO APRENDIÓ DALIO ESTE PRINCIPIO

A mediados de los 80', Ray Dalio tomó una serie de decisiones que lo llevaron a la quiebra y a la necesidad de tener que despedir a todos sus empleados. Esta experiencia fue "una de las mejores cosas que me han pasado", según señaló Dalio.

Según el fundador, ese episodio le enseñó a reflexionar después de un fracaso. "Un error produce dolor y el dolor te dice "no vuelvas a hacer eso" o "encuentra otra forma de hacerlo. De esa dolorosa experiencia aprendí un principio que luego se ha convertido en un hábito: dolor más reflexión es igual a progreso", sentenció.