El "círculo vicioso" que amenaza al plan para acumular reservas, según uno de los economistas más escuchados

Con la meta del Ejecutivo puesta en colmar las arcas del Banco Central a toda costa, el mercado muestra reticencia a la hora de confiar en la Argentina y uno de los puntos en conflicto es el alto número del Riesgo País.

Por este motivo, Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora , puso el foco en las dificultades que tiene el Gobierno para afianzarse en un contexto de volatilidad global durante un entrevista en el canal de streaming Ahora Play.

"El Gobierno tiene, en el cortísimo plano, el ojo puesto en las elecciones de octubre. Necesitan ganar y fortalecer su gestión, para los dos próximos años de gobierno", analizó Delgado y apuntó que el objetivo sigue siendo "pulverizar la inflación".

En ese sentido, el economista enumeró la serie de pasos que viene siguiendo el Poder Ejecutivo: "Quieren tener el tipo de cambio lo más bajo y estable posible, cosa que están logrando; mantener baja la inflación. La inflación bajó, aunque podamos decir lo que queramos".

Por otra parte, en otro elogio hacia la gestión de Javier Milei, manifestó que "el Gobierno acumuló casi una base monetaria afuera del sistema. La cuenta única del Tesoro en el Banco Nación, o sea, los depósitos de pesos en el BCRA, acumulan casi 10 mil millones de dólares; si a eso le sumás los depósitos del Tesoro del Banco Nación -el agente financiero del Estado-, le sumás los plazos fijos del PAMI y la ANSES, tenés casi 30 billones de pesos".

Reservas y Riesgo País: la mirada de Ricardo Delgado

"Son reservas de baja calidad: comprar reservas endeudándote no es el mejor camino para que un país fortalezca su caja en dólares", valoró Delgado sobre un tema central en la macroeconomía que enfrenta el Ministerio de Economía en el corto plazo. Sobre este punto, el economista fue concluyente aseverando que "con este nivel de Riesgo País no puede salir a emitir".

Con respecto a una situación que viene atravesando la Argentina, el presidente de Analytica consideró que el Palacio de Hacienda debe abandonar la política de contraer deuda extranjera, producto de la "volatilidad económica" que esta genera puertas adentro.

"El punto de fondo es que el Riesgo País no baja. ¿Por qué no baja? Porque es el eterno círculo vicioso de que no hay reservas suficientes para mostrar capacidad de repago y en consecuencia el inversor se pregunta si le van a pagar y de qué manera", lanzó tajante.