El Central seduce a los bancos para que "rescindan" los puts a cambio de facilidades con bonos

El Banco Central avanzó un paso relevante en las negociaciones que mantiene con las grandes entidades del sistema financiero para tratar de eliminar los "puts" contratos que el Gobierno considera una fuente de emisión que presiona sobre la inflación.

El Central emitió una comunicación por la cual exime de los límites de tenencia de títulos públicos a aquellos bonos que los bancos compraron junto con un put, si es que rescinden de este "seguro".

Los put, que comenzaron a utilizarse en la gestión de Alberto Fernández pero que también se usaron hasta hace semanas, son contratos que pagan los bancos cuando compran títulos públicos como una especie de seguro de que cuando lo necesiten tendrán un comprador al precio del mercado.

Como esos "put" son pagados por el BCRA, todo pago de la entidad es una emisión, razón por la cual se propone eliminarlos el Gobierno, que les declaró la guerra.

"Si no hacen eso no pueden recomprarles los puts... están hablando con los grandes bancos como recomprárselos y ofrecerles alternativas para no perder ni liquidez ni rentabilidad inmediata", reconoció un directivo privado ligado al sector ante la consulta de El Cronista.

En concreto, esta tarde el BCRA emitió la comunicación A 8063 donde estipula que "los títulos públicos nacionales comprendidos en el punto 6.2.10. de las normas sobre "Financiamiento al sector público no financiero" cuyas opciones de liquidez (los put) concertadas con el Banco Central sean rescindidas estarán excluidos de los límites previstos en la Sección 6. de las citadas normas".



La exclusión -explicó el Central- se determinará como un porcentaje en función de la valuación contable de los títulos del día anterior a la fecha de rescisión de las opciones de liquidez concertadas con el Banco Central de la República Argentina- sobre la responsabilidad patrimonial computable -último dato disponible-, y tendrá vigencia hasta 12 meses posteriores a la amortización de los títulos que la originaron -recalculando el mencionado porcentaje de exclusión-, sin perjuicio de su negociación".

Durante el fin de semana, el presidente Javier Milei anticipó que el miércoles se terminarán los put, de los que hay un stock de $ 1,7 billones, según cálculos del Central.



Los bancos tienen limitaciones prudenciales sobre la cantidad de títulos públicos que pueden tener en su cartera. Si se le levantan esos límites, o se los exime para la contabilidad de esos requisitos, pueden moverse con mayor agilidad en la compra y venta de bonos o tener otros activos en su cartera que le otorguen o más ganancia o liquidez.