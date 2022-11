El BCRA volvió a vender reservas y en tres días ya se fue más de un tercio que en todo octubre

El Banco Central no para de perder reservas en el mercado oficial de cambios tras el fin del dólar soja. Este jueves tuvo que vender u$s 84 millones por lo que en sólo tres días de noviembre acumula un rojo de casi u$s 194 millones.

El miércoles había tenido que salir a vender u$s 83 millones para satisfacer la demanda del mercado, que se suman a los u$s 27 millones del martes.

Sin dólares

A pesar de la implementación de SIRA y el refuerzo a restricciones para acceder al tipo de cambio, el Banco Central sigue perdiendo millones por días al tener que aportar diariamente dólares de sus reservas para hacer frente a las importaciones.

Ya en octubre las ventas netas ascendieron a u$s 498 millones, tras el saldo positivo de septiembre que llegó a los u$S 5000 millones por el dólar soja.

Por este motivo, el Gobierno ya anunció que implementarán aún más controles para las importaciones, sobre todo a las de servicios para impedir que sigan saliendo dólares por esta vía.

Reservas en aprietos

A las recientes restricciones para acceder a divisas por parte del sector importador, el martes se dispuso una liquidación especial para que los turistas extranjeros liquiden sus divisas en el sistema financiero.

"El Gobierno quiere evitar un salto discreto del tipo de cambio, aunque el tipo de cambio oficial ya se está devaluando a un ritmo del 6,25% mensual y la inflación de octubre andaría cerca del 7%, entonces la sugerencia que damos es diversificar los riesgos en los dos frentes, pero priorizamos la cobertura por inflación (60% de la cartera) y la cobertura por devaluación (40%)", dijo Paula Gándara, analista de Adcap Asset Management.



Los extranjeros cancelarán sus deudas en dólares a las tarjetas, éstas venderán esos billetes en la Argentina a través del mercado financiero MEP y luego le pagarán en pesos a los comercios o servicios. El Gobierno espera captar unos u$s 1.100 millones de dólares por esta operación en el último bimestre del año.