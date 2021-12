El Banco Central vendió en noviembre la segunda mayor suma de dólares del año

El Banco Central (BCRA) vendió ayer otra fuerte cantidad de reservas en el mercado oficial de cambios para atender a la demanda en la plaza mayorista y contener el avance del dólar oficial , en una rueda con un importante volumen operado, de más de u$s 770 millones de contado.

El BCRA intervino con unos u$s 135 millones, según estimaciones privadas. De esta manera, finalizó noviembre con un saldo negativo de alrededor de u$s 890 millones, el segundo registro más elevado del año , después del que registró en septiembre, cuando tuvo que vender u$s 957 millones.

En tanto, la entidad espera un mejor resultado para diciembre , gracias a cuestiones estacionales en las liquidaciones de divisas por parte del sector del campo. Con la liquidación de la cosecha fina, estima que este mes ingresarán al país cerca de u$s 3500 millones, lo que le ayudaría lograr un mejor saldo en el mercado de cambios.

En noviembre, los agroexportadores ingresaron al país más de u$s 2000 millones , lo que representa un descenso de 15,4% respecto al mes anterior, explicado por la menor estacionalidad. No obstante, la cifra exhibe un incremento del 17,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

En lo que va del año, las liquidaciones del sector ascienden a más de u$s 30.000 millones, lo que implica una suba de 62% en relación al mismo período de 2020 y representa un máximo para toda la serie histórica, según informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Dólar oficial, blue y financieros



En el segmento oficial, el tipo de cambio mayorista cerró ayer en $ 100,96 y en noviembre registró un avance de 1,2% , por lo cual fue la devaluación mensual más elevada desde abril. Sin embargo, no estuvo muy lejos del 1% mensual que el BCRA estuvo convalidando desde mediados del año.

En cuanto a los paralelos, el dólar blue cerró el mes en $ 201,5, con una brecha apenas por debajo del 100% respecto al mayorista. En el mes, la cotización informal avanzó $ 4, a pesar de la moderación que mostró en las últimas ruedas, luego de que a principios de noviembre alcanzara el récord de $ 207.