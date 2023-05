El BCRA salió a bajar el dólar a futuro: vendió u$s 200 millones

Comenzó sin tregua la semana en la plaza cambiaria con el Banco Central adoptando una nueva estrategia en las operaciones a futuro: salió a vender fuerte en los contratos de fines de agosto en adelante, con la curiosidad de que las ventas llegaron hasta abril del 2024.

Fuentes de la plaza financiera aseguraron a El Cronista que "en total fueron u$s 200 millones los operados por el BCRA, con la mayoría de las ventas igualmente en el corto plazo".

Tras la intervención del BCRA de ayer las tasas implícitas en los contratos del ROFEX pasaron de ser de hasta 300% a 230% anual en cuatro semanas. Las bajas en las cotizaciones llegaron al 6% en el día, como fue el caso del contrato a fin de marzo del 2024, con las últimas operaciones realizadas a cerca de $ 600.

"Lo que hoy estamos notando es una fuerte baja en las posiciones de dólar futuro principalmente aquellas con vencimientos post-PASO, después de agosto. Es importante aclarar de donde partimos: las tasas implícitas que se estaban operando para esos plazos venían entre el 250% y 300% en TEA hace unas semanas, lo que implicaba un ritmo de devaluación o crawling peg de entre 11% y 12% mensual", señaló Franco Tealdi, asset manager y Magíster en Finanzas de Udesa.

"Hoy con este ajuste, la tasa efectiva anual quedó entre 200% y 230%, lo que implica un crawling peg de entre 9,5% y 10,5% mensual", señaló Franco Tealdi, asset manager y Magíster en Finanzas de Udesa.

"Vemos aumento en el interés abierto (volumen de contratos). El Banco Central hasta marzo no tenía posición vendida por lo que contaba con poder de fuego de aproximadamente u$S 9 mil millones para intervenir", agregó.

Por su parte, el trader y asesor financiero Esteban Monte aseguró que "el BCRA estuvo muy activo en las posiciones de corto plazo, pero llamó la atención que interviniera en contratos de abril del 2024, es decir bajo el nuevo Gobierno, abaratando el costo de cubrirse ante una devaluación de quien gane las elecciones presidenciales, lo que es altamente probable".

La pregunta tras el cierre de la jornada era una sola: ¿se repetirá el fenómeno observado en 2015 cuando el titular del BCRA, por ese entonces Alejandro Vanoli, llegó a vender dólar futuro por u$s 15.000 millones aproximadamente? Por ese monto, imposible. Hay un límite, no sólo del FMI sino del ROFEX y MAE donde se canalizan operaciones, de u$s 9.000 millones.

Lo que es difícil que se repita es que el Gobierno que gane las elecciones tome las mismas medidas adoptadas por Federico Sturzenegger, sucesor de Alejandro Vanoli en el BCRA. Se dispuso entonces, erróneamente, un impuesto ad hoc sobre los contratos y tras el pago con emisión de pesos, se los retiró con LEBAC (aumentando pasivos remunerados).

Lo que veremos de ahora en más es seguramente una repetición de este tipo de operaciones hasta llegar a los u$s 9.000 millones de límite. Todo vuelve.