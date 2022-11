El BCRA logró comprar dólares, pero el rojo no baja de u$s 900 millones

El Banco Central logró volver a comprar dólares en el mercado oficial de cambios, aunque un número muy exiguo, de u$s 3 millones, lo que se suma a los u$s 5,5 millones del miércoles, en un total que no alcanza para dar vuelta la cuenta de noviembre que arroja un saldo negativo de u$s 909 millones.

El dato viene siendo seguido por el mercado que ve con preocupación la caída de reservas y pone en duda que el Gobierno vaya a cumplir con la meta que tiene acordada con el FMI.

En particular, el BCRA había sumado 13 jornadas con racha negativa que logró cortar recién el miércoles con una compra de u$s 5,5 millones.

En noviembre las reservas caen u$s 885 millones, señaló el analista Christian Buteler en Twitter

Swap con China

"Duplicamos las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central, que pasa de tener u$s 5.000 millones, producto de la recaudación del dólar soja, a u$s 10.000 millones, producto de la liberación de parte del swap con China", afirmó Sergio Massa ante El Cronista en el charter que llevó a la comitiva presidencial de Bali, sede 2022 del G20, a Madrid.



La afirmación del ministro de Economía fue puesta en duda por analistas del mercado quienes no creen que sea tan sencillo activar el swap ni que esos fondos terminen siendo contabilizados como reservas netas, que es la meta pautada con el FMI.

Uno de los economistas que puso en duda las afirmaciones del equipo económico fue el economista Fernando Marull, quien advirtió que el FMI no contabiliza al swap chino dentro de las reservas netas.

La duda de muchos economistas es si finalmente el Gobierno logrará cumplir la meta de reservas netas de diciembre, dada la salida de dólares del último mes. Y es que el colchón del dólar soja se va agotando, las liquidaciones del agro están bajando y todo dependerá de lo que suceda en estas últimas semanas del año.