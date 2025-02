El BCRA compró dólares, pero subieron el Contado con Liqui y el blue

El Banco Central continúa sumando divisas en su intervención cambiaria, pese a la baja estacionalidad de febrero. La entidad conducida por Santiago Bausili se alzó este martes con u$s 169 millones durante la rueda, la cifra más alta desde el 6 de febrero.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas volvieron a caer, cerrando en u$s 28.897 millones.

Así, hilvanó su novena jornada consecutiva de compras, en las que sumó un total de u$s 1052 millones. En lo que va de febrero, lleva comprados u$s 821 millones.

"Si bien el BCRA continúa adquiriendo divisas en el MULC, notamos que su ritmo de compras desaceleró respecto al jueves y viernes pasado, cuando se hizo con u$s 326 millones. Recordamos que la buena performance del jueves fue producto de una aceleración de la oferta financiera. En este sentido, ayer el BCRA publicó que los préstamos en dólares treparon u$s 203 millones aquel día, de los cuales u$s 178 millones fueron explicados por documentos (préstamos que toman empresas)", aseguró en un informe PPI.

La compra de dólares se dio en un contexto de volatilidad en los mercados, que también impactó en las cotizaciones paralelas. El blue subió 0,8% y operó a $ 1215 en la punta vendedora.

Por su parte, los dólares financieros se movieron levemente. El Contado con Liquidación aumentó 0,1% y cerró a $ 1194, mientras que el MEP cayó 0,3% y operó a $ 1180 en la punta vendedora.