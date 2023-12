El BCRA arrancó diciembre vendiendo más de u$s 100 millones

El Banco Central arrancó diciembre vendiendo más de u$s 100 millones de sus reservas internacionales para abastecer al mercado oficial de cambios, impulsado principalmente por la demanda de la divisa para cumplir con vencimientos de compromisos de financiamiento con acreedores del exterior.

La entidad registró este viernes un resultado negativo de u$s 107 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, en las últimas dos ruedas consecutivas acumuló ventas netas por alrededor de u$s 200 millones y el rojo del año asciende a unos u$s 1700 millones.

Fuentes de la autoridad monetaria destacaron que durante la jornada "se notó una presión especial por vencimientos de pago de deuda", lo que contribuyó a que se registrara otro importante resultado negativo tras la intervención en la plaza oficial.



En las últimas jornadas se han estado observando bajos niveles de liquidación de divisas por parte de los exportadores del complejo del agro, en un contexto de mucha incertidumbre respecto a lo que hará el próximo equipo económico con el tipo de cambio oficial.

En tanto, el Central dispuso un alza de $ 0,6 (0,15%) para el tipo de cambio oficial mayorista, que al cierre de la sesión quedó en $ 361,10. De este modo, mantuvo el ritmo de devaluación diaria, en una jornada de escaso nivel de operaciones, con apenas u$s 187,8 millones de contado.