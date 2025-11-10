En esta noticia

En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan resguardar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 10 de noviembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,75 %  $ 13.750 
 Santander 2,25 %   $ 11.250 
Banco Galicia  2,0833334 % $ 10.416,7 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2 %  $ 10.000 
BBVA  2,25 %  $ 11.250
Banco Macro  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Credicoop  2,4166666 %  $ 12.083,3 
ICBC  2,6875 %   $ 13.437,5 
Banco Ciudad  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco Bica  2,8333334 %   $ 14.166,7 
Banco CMF  2,8333334 %  $ 14.166,7 
Banco Comafi  2,5 %  $ 12.500 
Banco de Corrientes  2,75 %  $ 13.750 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,875 %  $ 14.375 
Banco de Chubut  2,75 % $ 13.750 
Banco del Sol  2,9166667 %  $ 14.583,3 
Banco Dino  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Hipotecario  2,5416667 %  $ 12.708,3 
Banco Julio  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco Masventas  2,5 %  $ 12.500 
Banco Meridian  2,9166667 %  $ 14.583,3 
Banco de Tierra del Fuego  0 %  $ 0 
Banco Voii  3 %  $ 15.000 
Bibank  2,75 %  $ 13.750 
Crédito Regional Compañía Financiera  3 %  $ 15.000 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA  TEA
Banco Nación  33 % 38,478377 % 
 Santander 27 % 30,605 %
Banco Galicia 25 % 28,073156 %
Banco de la Provincia de Buenos Aires  24 %  26,82418 % 
BBVA  27 %  30,605 %
Banco Macro  32 %  37,136653 % 
Banco Credicoop  29 %  33,182648 % 
ICBC  32,25 %   37,47096 %  
Banco Ciudad  28 %  31,88805 % 
Banco Bica  34 %39,832127 %  
Banco CMF  34 %  
Banco Comafi  30 %  34,488884 % 
Banco de Corrientes  33 %  38,478377 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  34,5 %  40,513542 % 
Banco de Chubut  33 % 38,478377 % 
Banco del Sol  35 %  41,197997 % 
Banco Dino  32 %  37,136653 % 
Banco Hipotecario  30,5 %  2,5416667 % 
Banco Julio  32 %  37,136653 % 
Banco Masventas  30 %  34,488884 % 
Banco Meridian  35 %  41,197997 % 
Banco de Tierra del Fuego  0 %  0 % 
Banco Voii  36 %  42,57609 % 
Bibank  33 %  38,478377 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  36 %  42,57609 % 

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita contrastar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.