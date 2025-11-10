En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan resguardar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

Dólar blue HOY: ¿a cuánto abre la cotización este lunes 3 de noviembre?

Aceite de oliva y vinagre: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 10 de noviembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,75 % $ 13.750 Santander 2,25 % $ 11.250 Banco Galicia 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2 % $ 10.000 BBVA 2,25 % $ 11.250 Banco Macro 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Credicoop 2,4166666 % $ 12.083,3 ICBC 2,6875 % $ 13.437,5 Banco Ciudad 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Bica 2,8333334 % $ 14.166,7 Banco CMF 2,8333334 % $ 14.166,7 Banco Comafi 2,5 % $ 12.500 Banco de Corrientes 2,75 % $ 13.750 Banco de la Provincia de Córdoba 2,875 % $ 14.375 Banco de Chubut 2,75 % $ 13.750 Banco del Sol 2,9166667 % $ 14.583,3 Banco Dino 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Hipotecario 2,5416667 % $ 12.708,3 Banco Julio 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,9166667 % $ 14.583,3 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 3 % $ 15.000 Bibank 2,75 % $ 13.750 Crédito Regional Compañía Financiera 3 % $ 15.000

¿El fin de la pobreza?: encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar en todas las casas

Dólar oficial: así abre la cotización este lunes 3 de noviembre

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 33 % 38,478377 % Santander 27 % 30,605 % Banco Galicia 25 % 28,073156 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 24 % 26,82418 % BBVA 27 % 30,605 % Banco Macro 32 % 37,136653 % Banco Credicoop 29 % 33,182648 % ICBC 32,25 % 37,47096 % Banco Ciudad 28 % 31,88805 % Banco Bica 34 % 39,832127 % Banco CMF 34 % Banco Comafi 30 % 34,488884 % Banco de Corrientes 33 % 38,478377 % Banco de la Provincia de Córdoba 34,5 % 40,513542 % Banco de Chubut 33 % 38,478377 % Banco del Sol 35 % 41,197997 % Banco Dino 32 % 37,136653 % Banco Hipotecario 30,5 % 2,5416667 % Banco Julio 32 % 37,136653 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 35 % 41,197997 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 36 % 42,57609 % Bibank 33 % 38,478377 % Crédito Regional Compañía Financiera 36 % 42,57609 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita contrastar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.