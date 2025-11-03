El Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció cómo será el esquema de descuentos y beneficios para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual de la entidad, a lo largo del mes de noviembre.

Dentro de toda la cartera de beneficios que dispone Cuenta DNI para sus clientes se encuentra el rubro de descuentos y reintegros para la compra de productos de carnicería, supermercados, comercios de cercanía y demás rubros.

Uno por uno: todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre

Todas las personas que tengan Cuenta DNI podrán acceder a una amplia red de beneficios que incluyen descuentos y reintegros en diferentes comercios, actividades y establecimientos.

El Banco Provincia informó que durante el mes de noviembre el programa tendrá las siguientes promociones:

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $ 8.000 por persona, que equivale a $ 26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $ 6.000 por persona, que se alcanza con $ 17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Paso a paso: cómo registrarse en Cuenta DNI



Para crear un perfil en Cuenta DNI y aprovechar todos los descuentos que dispone se deben seguir los siguientes pasos: