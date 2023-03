El Banco Central vendió casi u$s 100 millones y aumentó el rojo acumulado en el año

El Banco Central volvió a vender casi u$s 100 millones en el mercado oficial de cambios. La entidad continuó así con su racha negativa, en medio de la fuerte caída de las liquidaciones del divisas por parte del sector agroexportador, en una rueda en la que se negociaron apenas u$s 285 millones de contado.

La autoridad monetaria obtuvo este miércoles un saldo negativo de unos u$s 95 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, las ventas netas crecieron a alrededor de u$s 1736 millones en lo que va del mes y el rojo acumulado en el año asciende a u$s 2818 millones, aproximadamente.

NOTICIA EN DESARROLLO.