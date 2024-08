Qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, según el Gurú del Blue: "No hay motivo..."

Luego de que el dólar blue se regulara en torno a los $ 1350 para la venta en las últimas semanas, el analista financiero Salvador Di Stefano se explayó sobre el escenario cambiario del Gobierno y fue terminante al asegurar que "no hay motivos para pensar en una nueva disparada del dólar" .

¿Por qué cree esto? El llamado "Gurú del Blue" ve dos factores clave que hoy se complementan en las cuentas públicas: el famoso "superávit gemelo", es decir, la existencia de saldos positivos tanto en el balance fiscal del Tesoro como en las cuentas externas.

Según Di Stefano, el Gobierno tiene asegurado este escenario: su análisis completo, los factores esenciales que explican los superávits y en qué recomienda invertir en este contexto.

El escenario fiscal del Gobierno y los factores por los que no se disparará el dólar, según Di Stefano

En diálogo con Radio Rivadavia, Salvador Di Stefano marcó los cinco factores clave que él considera que permitirán al Gobierno cuidar el superávit fiscal, todos ellos vinculadas a la sanción del paquete fiscal y la Ley Bases en el Congreso y su puesta en marcha:

El blanqueo de capitales;

de capitales; La moratoria de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social;

de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social; El aporte de Bienes Personales por el régimen de pago adelantado (REIBP);

por el régimen de pago adelantado (REIBP); Algunas privatizaciones que se van a empezar a poner en marcha;

que se van a empezar a poner en marcha; El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Con todos estos elementos, Di Stefano está seguro de que el Gobierno podrá mantener el superávit en las cuentas públicas, especialmente si el blanqueo rinde tal como se espera, con un cálculo en torno a los u$s 20.000 millones.

"De ser así, el blanqueo sería prácticamente un 4 y pico por ciento del PBI y tanto la moratoria como el Régimen de Bienes Personales también generarán ingresos plenos sin contrapartidas de gasto", marcó el especialista.

"Por el otro lado, tengo una balanza de dólares, que son las transacciones en dólares de la Argentina con el exterior, ya sea el dinero que se va como el dinero que viene, y esa balanza yo también la tengo positiva porque, por la recesión que hay, no hay tantas importaciones", agregó Di Stefano.

Entonces, dado que "sobran dólares por la balanza de pago y hay superávit de pesos por la balanza de tesorería, no hay motivo para pensar en una disparada del dólar", aseveró.

El único inconveniente que Di Stefano observa es el escenario político del Gobierno, en el cual cree que Milei "ha cometido muchos errores" porque "se pelea con todo el mundo".

Esto es lo que hace que el Riesgo País no baje, asegura el analista, ya que, si el Gobierno no logra acuerdos para reformas más profundas en el Congreso, será difícil aplicar los cambios estructurales con los que llama la atención de Wall Street: "Mientras el presidente no trabaje un poco más lo político, no puede consolidar lo económico", decretó.

En qué recomienda invertir Salvador Di Stefano

Tras plantear su postura positiva respecto al rumbo del Gobierno, el "Gurú del Blue" volvió a insistir en la compra de bonos soberanos como una buen a opción de inversión ya que "el Gobierno puede pagarlos".

"Un bono como el AL35 vale u$s 42,50 hoy y el año que viene te tendrían que pagar u$s 4 de intereses: de bolsillo ganas el 9,5% en dólares en el 2025, es una ganga", manifestó.

Y agregó: "Los bonos, desde mi punto de vista, son una buena inversión, no solo los bonos de tesorería, si no los Bopreales".

Sin embargo, cree que el mercado no compra estos activos porque "Milei todavía no ha podido armonizar una coalición política que saque las leyes fundamentales en el Congreso".

Pese a apostar por los bonos, aclaró para cerrar que "la mejor inversión es la que te deja dormir tranquilo". Y concluyó: "Si te deja dormir tranquilo un inmueble, compra un inmueble, si te dejan dormir tranquilo los bonos del Estado, yo los recomiendo, pero te tiene que dejar dormir tranquilo a vos".