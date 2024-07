Dudas por la ingeniería de un Repo para la deuda en dólares con bonos

En esta noticia Vencimientos

El mercado le tomó la palabra al ministro de Economía, Luis Caputo, y la marcha de las cotizaciones en el arranque del jueves parecían refrendar cierta tranquilidad luego de que les anunciara el funcionario que el Gobierno contaba ya con los fondos para pagar los vencimientos de capital hasta enero de 2026.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a circular ciertas dudas respecto de los anuncios, que fueron escuchados por 15 líderes de otras tantas Alyc del mercado, y sobre todo acerca de la posible ingeniería del acuerdo.

En la reunión que mantuvo Caputo, flanqueado por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sus principales espadas Martín Vauthier y Federico Furiase, el ministro indicó que se contaba ya con el acuerdo para un Repo (Repurchase agreement) con bancos del exterior que financiarían los dólares para hacer frente a los pagos de deuda.

Agregó que no sería con el controvertido oro de las reservas del BCRA sino afectando títulos de deuda o letras intransferibles como garantía.

Al promediar la rueda, el riesgo país mejoraba, cayendo a 1509 puntos, las acciones en la Bolsa local subían 4,4% según el S&PMerval y los bonos globales un promedio de 2,2%.

A partir de enero de 2025, cuando se producen vencimientos de capital para el cual el Gobierno ya anunció el giro de fondos al Bank of New York, "entre soberanos en dólares, FMI, deuda provincial y Bopreal, la Argentina enfrenta pagos en moneda extranjera por u$s 12.200 millones entre febrero de 2025 y diciembre del año próximo", reseñó la consultora 1816 en un informe reciente.

Dadas las dificultades para la acumulación de reservas internacionales y la política de estabilidad del dólar del Gobierno, la renegociación o impago de los vencimientos era una chance temida por los inversores que el anuncio de Caputo de ayer podía desmontar.

Sin embargo, algunos analistas empezaron a sacar cuentas y a poner en duda el anuncio, que en realidad había anticipado ya el presidente Javier Milei.

"Con respecto al repo, cabe aclarar que el Central hoy en día tiene en su balance bonos soberanos en dólares por apenas u$s 1696 millones VN, de los cuales casi todos son bonares, por lo que difícilmente pueda instrumentarse ofreciendo bonos en garantía (a menos que el Tesoro antes haga un canje de Letras Intransferibles por globales)", había comentado días atrás 1816.

"Lo que sí tiene el Central es oro, y la confirmación por parte de Caputo que el BCRA ha trasladado el metal desde su bóveda para ser custodiado en el exterior habilita la posibilidad de que pueda ser usado como garantía para una eventual operación", habían señalado los analistas de 1816 en relación con los anuncios de Milei.

Ayer, Caputo aseveró que ya tenía asegurado por un año y medio los pagos de capital de toda la deuda en dólares.

"Tienen cubierto los pagos de capital de enero 2025, julio 2025 y enero 2026", reza un resumen que circuló al fin del encuentro del que participaron representantes de Grupo IEB, Allaria, Max Capital, Grupo SBS, Alchemy Valores, PPI, Latin Securities, Cohen Aliados Financieros, Balanz Capital, Adcap Grupo Financiero, Cocos, Bull Market Securities, Consultatio Financial Services, IOL, INVIU, Puente Argentina y BAVSA.

Pero otras fuentes de mercado incluso arriesgaron que "si se suman las tenencias actualizadas de bonos del Banco Central y del FGS de la ANSeS, suman unos u$s 6700 millones al CCL, tomando todas".

Si bien las fuentes de la reunión incluyeron en el anuncio bonos y letras convertibles, una chance que 1816 colocaba entre alguna posibilidad de ingeniería, sin el oro, como lo dijo Caputo, la operación de Repo tan abarcativa luce dificultosa, coinciden analistas.