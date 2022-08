Dólares del agro: cuánto se liquidó hasta ahora bajo el plan de incentivo del Gobierno

El plan de incentivo del Gobierno para que los productores del agro vendan los granos y liquiden sus dólares en el mercado oficial de cambios sigue marchando. Pero lo hace a un ritmo lento, aunque el Ejecutivo espera que cada vez más cerealeras se animen a liquidar divisas bajo ese esquema.

Desde el equipo económico destacaron que se observa una "agilización" de este sistema, en base a que ya se liquidaron cerca de u$s 300 millones , cuyos montos en pesos fueron dejados en "cuentas remuneradas" y, hasta ahora, los productores recompraron menos dólares de lo asignado dentro del cupo.

"Lo más importante es que el Banco Nación ya empezó a operar con este sistema y saldrá con una importante campaña de publicidad. Hay cuatro entidades financieras que ya le están pidiendo a sus gerentes zonales que ofrezcan el producto a sus clientes ", resaltaron las fuentes oficiales.

No obstante, ahora ahora, se trata de montos que no son significativos para este sector (sólo en las tres primeros ruedas de esta semana liquidó más de u$s 500 millones) teniendo en cuenta que este sistema tiene más de una semana de haber sido implementado y que debutó con las primeras operaciones.

sigue la racha del central



El Banco Central obtuvo este viernes un leve saldo a favor tras su intervención en el mercado oficial de cambios y acumuló siete jornadas consecutivas de compras netas. El monto fue de unos u$s 5 millones, con lo cual el saldo negativo que acumula en el mes se mantiene apenas por debajo de los u$s 700 millones.

Los resultados de las últimas ruedas se dan en un contexto en el que se redujo la demanda de divisas para la importación de energía . Los pedidos de compra de los últimos días se han estado ubicando entre los u$s 50 millones y u$s 80 millones, inferior a los más de u$s 100 millones que demandaban en las ruedas previas.



A esto se suma una mejora en los ingresos de dólares al mercado oficial por parte del sector agroexportador, mientras la autoridad monetaria espera que las presiones cambiaras cedan próximamente, luego de las fuertes ventas de reservas que tuvo que realizar durante las últimas semanas.